Trakya Üniversitesi Rektörü'nden 15 Temmuz mesajı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hatipler, mesajında devletin bağımsızlığına, demokrasiye ve milli iradeye kasteden 15 Temmuz hain darbe girişiminin, aziz milletin sarsılmaz iradesi ve destansı direnişiyle bertaraf edilişinin 10. yıl dönümünü birlik, beraberlik ve aynı kararlılık ruhuyla idrak edildiğini belirtti.

15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilen hain darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde milli iradeye bağlı kahraman personelin, emniyet teşkilatının fedakar mücadelesi ve aziz milletin canı pahasına ortaya koyduğu destansı direniş sayesinde başarısızlığa uğratıldığını ifade eden Hatipler, "O gece milletimiz tanklara, uçaklara ve silahlara karşı yalnızca inancı, cesareti ve vatan sevgisiyle durmuş, milli iradesine ve demokrasisine sahip çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

Hatipler, 15 Temmuz'un milli iradenin üzerinde hiçbir vesayet odağının kabul edilmeyeceğini tüm dünyaya gösteren tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Trakya Üniversitesi olarak 15 Temmuz ruhunu devam ettirdiklerini ifade eden Hatipler, şunları kaydetti:

"Bizler de gençlerimizi milli ve manevi değerlerine bağlı, demokratik değerlere sahip çıkan ve ülkesine karşı sorumluluk bilinci taşıyan bireyler olarak yetiştirmeyi temel görevlerimizden biri kabul ediyor, 15 Temmuz ruhunu ve milli hafızamızı gelecek nesillere aktarmaya kararlılıkla devam ediyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere vatanımızın istiklali ve milletimizin istikbali uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ederken kahraman gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyor, aziz milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyorum."