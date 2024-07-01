Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezuniyet töreninde öğrenciler İsrail'e tepki gösterdi

Trakya Üniversitesi (TÜ) İlahiyat Fakültesi mezuniyet töreninde öğrenciler, "Filistin bu sene mezun vermedi, dünya sınıfta kaldı" pankartıyla İsrail'e tepki gösterdi.

Balkan Kongre Merkezi'ndeki törene öğrenciler ve akademisyenler, Filistinlilere destek amacıyla Filistin kefiyesi ve atkısı takarak geldi.

Dekan Prof. Dr. Ali Öztürk, yaptığı konuşmada, İsrail'in tüm dünyanın gözleri önünde Filistin'de toplu soykırım yaptığını söyledi.

Okullar, hastaneler ve camilerin yerle bir edildiğini belirten Öztürk, "Filistin'de soykırım halen devam etmektedir. Bu katliamda Filistin'deki üniversiteler bombalandı. Hocaları özellikle katledildi öğrencileri de şehitler kervanına katıldı. Filistin'de bu yıl hiçbir öğrenci mezun olamadı." dedi.

Öztürk, 6 Ekim'den bu yana devam eden katliama dünyanın daha güçlü şekilde "dur' demesi gerektiğini vurguladı.

Fakülte birincisi Elif Yaren Demircan da Filistin ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde katliamların sürdüğünü ifade etti.

Zulmün bitmesi için dua ettiklerini söyleyen Demircan, masum insanların öldürüldüğü soykırıma sessiz kalınmaması gerektiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Filistin ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi için dua edildi.

Mezuniyet belgelerini alan öğrenciler "Filistin bu sene mezun vermedi, dünya sınıfta kaldı" yazılı pankartı açarak İsrail'e tepki gösterdi.

Meslek andının ardından 60 öğrenci kep attı.