Ttb ve Tmmob, 27 İlde Aralarında Hastanelerin de Olduğu 55 Taşınmazın Özelleştirme Kapsamına Alınmasına Karşı Dava Açtı

Türk Tabipleri Birliği ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, 27 ildeki 55 kamu taşınmazının özelleştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararını yargıya taşıdı. Özelleştirmenin sosyal devlet ilkesine aykırı olduğunu savundular.

(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), 27 ilde Hazine'ye ait aralarında hastanelerin de bulunduğu 55 taşınmazın özelleştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararının iptali istemiyle dava açtı.

Dava dilekçesinde, Anayasa'nın 47. maddesi uyarınca özelleştirmeye ilişkin usul ve esasların kanunla düzenlenmesinin zorunlu olduğu vurgulandı. Bu kapsamda, söz konusu kararın Cumhurbaşkanı tarafından alınmasının yetki ve şekil unsurları bakımından hukuka uygun olmadığı ifade edildi.

Dava dilekçesinde, özelleştirme kararının Cumhuriyet'in temel ilkelerine, sosyal devlet ilkesine, yaşama hakkına ve bireyin maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkına aykırı olduğu savunularak "Kent merkezlerinde yer alan, kamusal bir sağlık hizmetinin sunumu için halkın kolayca ulaşabildiği mevcut sağlık tesisleri ve arazilerin, finansman yaratmak amacıyla özelleştirilme konusu edilmesinde hukuka ve kamu yararına uyarlık bulunmamaktadır. Devlet hazinesine finansman sağlanmak isteniyor ise bu, mevcut sağlık tesisi ve tesis alanlarının üstelik satış, kira vb. amaç dışı yöntemleri de içerecek biçimde özelleştirilmesi suretiyle değil; kamusal ve etkili bir planlama suretiyle olmalıdır. Kamunun sağlık hakkına hizmet etmesi gereken alanların finansman kaynağı olarak görülmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı açıktır" ifadeleri kullanıldı.

Yargı içtihatlarında da sağlık hizmetlerinin ayrıcalıklı konumunun açıkça kabul edildiği hatırlatılan dilekçede, özelleştirmeye konu alanların bir kısmının Hazine'ye devrinin yalnızca hastane, verem savaş merkezi vb. kurulmasına yönelik amaçlara özgülendiğine, bir kısmının yalnızca sağlık tesisi kurulması karşılığında şartlı olarak Hazine'ye vakfedildiğine işaret edildi. Dilekçede; yine özelleştirmeye konu olan ve şehir hastaneleri gerekçe gösterilerek atıl bırakılan hastaneler için yenilenmesi veya başkaca sağlık kuruluşları yapılabilmesi amacıyla hareket edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Tüm bu sebepler ile resen gözetilecek nedenlerle işlemin iptali istenen dilekçede, kararın uygulanması halinde telafisi olanaksız zararların doğacağından hareketle gecikmeksizin yürütmenin durdurulması talebi de iletildi.

Kaynak: ANKA
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur

Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları: Kendi babam beni...
Ayla Öğretmen'in cenazesinde kahreden olay! Eşi tabut başında fenalaştı

Ayla Öğretmen'in cenazesinde kahreden olay! Tabut başında fenalaştı
Dünyanın en büyük su savaşında 191 kişi hayatını kaybetti

Tarihi festival faciaya dönüştü! Ölü sayısı korkunç boyutlarda
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım

Okulu kana bulayan saldırganın babasından dehşete düşüren sözler

Kartal'da 5. katta yalnız yaşayan kadın bıçaklanarak öldürüldü

Kartal'da yalnız yaşayan kadın boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
Ayla Öğretmen'in cenazesinde kahreden olay! Eşi tabut başında fenalaştı

Ayla Öğretmen'in cenazesinde kahreden olay! Tabut başında fenalaştı
Diyarbakır'da inşaatta elektrik akımına kapılan 2 işçiden biri öldü, diğeri yaralandı

İnşaatta elektrik akımına kapılan 2 işçiden biri öldü
İran'da ülke genelindeki tüm okullarda uzaktan eğitime geçildi

Komşu ülkeden tarihi karar