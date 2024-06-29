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TTB Seçimlerinde Nispi Temsil Sistemi Şart

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Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) seçiminin, kuruluş amaçlarından uzaklaştığını belirterek çarşaf liste uygulanması yerine nispi temsil sisteminin uygulanması gerektiğini söyledi.

Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) seçiminin, kuruluş amaçlarından uzaklaştığını belirterek "TTB'yi asıl amacına döndürmek için büyük fırsattır. Fakat uygulanan seçim sistemi bunun önüne geçmektedir. Bu sebeple TTB seçimlerinde çarşaf liste uygulanması sistemi yerine nispi temsil sisteminin uygulanması şarttır" dedi.

TTB'nin 76'ncı Büyük Kongresi devam ederken Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan'dan açıklama geldi. TTB'nin hekimlerin tamamını temsil eden bir yapıya kavuşması gerektiğini söyleyen Doğan, "Yapılan seçim ile iki yıl boyunca TTB'yi yönetecek konsey ve kurulları belirlenecek. Ancak mevcutta uygulanan yöntemden dolayı TTB'de gerçek temsil sağlanamamaktadır. Kuruluş amacı hekimlerimizin haklarını korumak ve sağlık sistemini geliştirmek olan Türk Tabipleri Birliği'nin seçimi kuruluş amaçlarından uzaklaşan TTB'yi asıl amacına döndürmek için büyük fırsattır. Fakat uygulanan seçim sistemi bunun önüne geçmektedir. Bu sebeple TTB seçimlerinde çarşaf liste uygulanması sistemi yerine, nispi temsil sisteminin uygulanması şarttır. Bu sayede çoğulcu ve katılımcı bir temsiliyet sağlanabilir" ifadelerini kullandı.

'TTB YÖNETİMİNDE SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN DA TEMSİLCİ OLMALI'

Doğan, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bunun yanı sıra Türk Tabipleri Birliği'ni denetim görevi kanun ile Sağlık Bakanlığı'na verilmiş olmasına rağmen bugüne kadar bu yetki yalnızca birkaç defa kullanılmıştır. Türk Tabipler Birliği yönetiminde Sağlık Bakanlığı adına temsilci bulundurulması işleyişe katkı sunacak, kamu niteliğinde olan bu kurumun kamu ile arasındaki bağı sağlayacaktır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Türk Tabipleri Birliği Faruk Doğan Sağlık Politika Güncel Haberler

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