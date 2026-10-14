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TTB, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki gösterdi, haber alma hakkına vurgu yaptı

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TTB, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki gösterdi, haber alma hakkına vurgu yaptı
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TTB, Halk TV'ye kayyım atanmasına ve kanala polis baskınına tepki gösterdi. TTB, yayının durdurulup çok sayıda kişinin gözaltına alındığı operasyonun basın özgürlüğüne saldırı olduğunu belirterek halkın haber alma hakkını savunmayı sürdüreceğini açıkladı.

(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği'nden (TTB) yapılan açıklamada, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki gösterilerek, "Bu tahakkümü kabul etmeyecek, normalleştirmeyeceğiz. Halkın haber alma hakkını, basın özgürlüğünü ve basın-yayın emekçilerinin haklarını savunmayı sürdüreceğiz" denildi.

TTB'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Halk TV'ye yönelik operasyonu kınıyor; halkın haber alma hakkını, basın özgürlüğünü ve basın-yayın emekçilerinin haklarını savunuyoruz siyasi iktidarın basın-yayın alanı üzerinde adım adım derinleştirdiği tahakkümün son örneği bu sabah yaşandı. Halk TV'ye kayyum atandı, kanalın binasına sabahın erken saatlerinde yüzlerce polis baskın düzenledi, yayın durduruldu, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Halkın haber alma hakkını, basın ve ifade özgürlüğünü, basın-yayın emekçilerinin çalışma haklarını ve mesleki özerkliğini hedef alan bu operasyon, demokratik toplumun esaslarına yönelik açık bir saldırıdır. Halkın doğru habere ve bilgiye erişebilmesi, demokratik ve özgür bir toplumun tesis edilmesi, aynı zamanda sağlıklı olabilmenin başat koşuludur. Bu tahakkümü kabul etmeyecek, normalleştirmeyeceğiz. Halkın haber alma hakkını, basın özgürlüğünü ve basın-yayın emekçilerinin haklarını savunmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA
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