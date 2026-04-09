Ümit Erkol'un Gözaltına Alınması... Ttb: "Anayasal Haklar Güvence Altına Alınmadan, Sağlıklı Bir Toplum Olamaz"

Türk Tabipleri Birliği, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un gözaltına alınmasının ardından, sürecin adil bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak, demokrasi ve adaletin sağlanması çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği'nden (TTB), CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un gözaltına alınmasına ilişkin yapılan açıklamada, "Meslektaşımız Ümit Erkol hakkındaki süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Soruşturmanın adil bir biçimde yürütülmesini, meslektaşımız hakkındaki itibarsızlaştırma ve suçlulaştırma çabalarının derhal son bulmasını istiyoruz. Anayasal haklar güvence altına alınmadan, demokrasi, adalet ve barış sağlanmadan sağlıklı bir toplum olamayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz" denildi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara Tabip Odası önceki dönem başkanlarından Dr. Ümit Erkol'un gözaltına alındığı süreci takip ediyor, demokrasi, adalet ve barış sağlanmadan sağlıklı bir toplum olunamayacağını hatırlatıyoruz. Ankara Tabip Odası'nda 2000-2002 döneminde Yönetim Kurulu başkanlığı, 1992-1994 ile 2002-2004 dönemlerinde Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini üstlenen ve iyi hekimlik mücadelesinde uzun yıllar emek veren, Eylül 2023'ten bu yana da Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanlığı görevini yürüten Dr. Ümit Erkol, İzmir merkezli bir soruşturma gerekçe gösterilerek gözaltına alınmıştır."

"Süreci hassasiyetle takip ediyoruz"

Meslektaşımız Dr. Ümit Erkol hakkındaki süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Soruşturmanın adil bir biçimde yürütülmesini, meslektaşımız hakkındaki itibarsızlaştırma ve suçlulaştırma çabalarının derhal son bulmasını istiyoruz. Anayasal haklar güvence altına alınmadan, demokrasi, adalet ve barış sağlanmadan sağlıklı bir toplum olamayacağını bir kez daha hatırlatıyor, 'başka bir Türkiye'nin mümkün ve hatta zorunlu olduğunu vurguluyoruz."

Kaynak: ANKA
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil

Ateşkesle ilgili dünyayı titreten sözler: Ellerimiz tetikte
Bekçi olmanın şartları değişti

Bekçi olmanın şartları değişti
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı

Mesai yok, maaş var! Belediye başkanı gözaltına alındı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir

Erdoğan "Gündemimizde yok" dedi, Kurtulmuş açık kapı bıraktı

Kağıda not düştü! İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri

Kağıda not düştü! İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri
Bekçi olmanın şartları değişti

Bekçi olmanın şartları değişti
Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü
Mia Khalifa ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor

Ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor