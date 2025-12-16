Türk Tabipleri Birliği: "Kişilerin Tıbbi Bilgi ve Verileri Özel Niteliklidir, İzinsiz Paylaşılması Hak İhlali ve Suçtur"

(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği (TTB), gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Eskişehir Şehir Hastanesi ve Balıklı Rum Hastanesi çalışanı hekimler ile kamuoyunda tanınan kişilere ait tıbbi raporlar ve sağlık bilgilerinin bazı haber ajansları ve sosyal medya hesapları tarafından izinsiz paylaşıldığını belirterek "Kişilerin tıbbi bilgi ve verileri özel niteliklidir; izinsiz paylaşılması hak ihlali ve suçtur" açıklamasını yaptı.

Türk Tabipleri Birliği İnsan Hakları Kolu ve Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kişilerin tıbbi bilgi ve verileri özel niteliklidir, izinsiz paylaşılması hak ihlali ve suçtur. Bir kısım haber ajansları ve sosyal medya hesapları tarafından, gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Eskişehir Şehir Hastanesi ve Balıklı Rum Hastanesi çalışanı hekimler ile kamuoyunda tanınan kişilere ait tıbbi raporların ve sağlık bilgilerinin izinsiz olarak paylaşıldığı görülmüştür. Bu durum, kişinin masumiyet karinesini zedelediği gibi, hem hasta hakları hem de kişisel verilerin korunması açısından ciddi bir hak ihlal niteliği taşımaktadır.

Tıbbi raporlar ve tıbbi veri kayıtları, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında 'özel nitelikli kişisel veri' statüsündedir. Anayasa'nın 20. maddesinde ise kişisel verilerin izinsiz kullanılamayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu veriler, kişilerin en mahrem bilgilerini içermekte olup, ilgili kişinin açık rızası veya kanunlarda öngörülen istisnai haller dışında işlenemez, paylaşılamaz, üçüncü kişilerin erişimine açılamaz. Aynı zamanda bu verilerin izinsiz kullanılması Türk Ceza Kanunu kapsamında suç olarak tanımlanmıştır.

Tıbbi raporların, sağlık bilgilerinin, hatta otopsi raporlarının izinsiz kullanımı, kamuoyuyla paylaşılması; hasta mahremiyetinin ve hekimlik meslek etiğinin ihlali niteliğinde olup, hukuki ve cezai yaptırımları gerektirmektedir. Tıbbi raporların basınla paylaşılmış olması ceza soruşturmasının gizliliğini ve masumiyet karinesini ihlal eder bir sonuç doğurmuştur. Hasta mahremiyeti ve kişisel verilerin korunması tıp etiği ve demokratik toplumun temel ilkelerindendir. Bu nedenle raporları basına yansıtanlar hakkında yasal süreçlerin başlatılmasını talep ederiz."