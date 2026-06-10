TSK İnsani Yardım Tatbikatı'nda Deprem Senaryosu Canlandırıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) İnsani Yardım Tugay Komutanlığınca düzenlenen İnsani Yardım Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde, arama-kurtarma, tahliye, yangına müdahale ve insani yardım faaliyetleri canlandırıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yurt içi ve yurt dışında meydana gelebilecek afetlere müdahale amacıyla görev yapan TSK İnsani Yardım Tugay Komutanlığı tarafından 8-11 Haziran tarihleri arasında Ankara'nın Yenikent bölgesindeki Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası'nda İnsani Yardım Tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinde, deprem sonrası çok sayıda binanın yıkıldığı, vatandaşların enkaz altında kaldığı, bölgede yangın, gaz kaçağı ve kimyasal risklerin meydana geldiği senaryo canlandırıldı.

Tatbikat senaryosu kapsamında, 6,7 büyüklüğündeki depremin ardından ekiplerin olay yerine ulaşmasıyla enkaz altında kalanların yakınlarını bölgeden uzak tutmak amacıyla güvenlik şeritleri oluşturuldu.

Arama-kurtarma köpekleri, yaralıları aradı. Enkaz altında canlı tespit edilmesinin ardından dinleme cihazlarıyla belirlenen noktalarda çalışma başlatıldı.

5 ülkeden gözlemci katıldı

Tatbikatın ilerleyen aşamalarında artçı deprem senaryosu devreye alınırken, ekipler güvenli bölgelere çekilerek personel kontrolü gerçekleştirdi. Ardından kimyasal boya fabrikasında yangın çıktığı varsayımıyla itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken arama kurtarma faaliyetleri yeniden başlatıldı.

Tatbikata, Bulgaristan, Irak, Japonya, Meksika ve Pakistan'dan katılımcıların da yer aldığı 658 personel, 10 arama-kurtarma köpeği ve 101 araç katıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Komutanı Tümgeneral Sinan Eren, Ankara Merkez Komutanı Tuğgeneral Ayhan Kalender, Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muharebe Geliştirme Başkanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören, Topçu ve Füze Okulu Komutanı Tuğgeneral Ömer Şahin Selvi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanı Tuğgeneral Hakan Durmazpınar, Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Mahmud Ötegen, TSK İnsani Yardım Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Bahtiyar, AFAD Arama Kurtarma ve Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin ile Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 3'üncü Bölge Amiri Yalçın Aydın da tatbikatı izledi.

Tatbikata, TSK İnsani Yardım Tugay Komutanlığı unsurlarının tamamının yanı sıra KBRN Savunma ve Güvenlik Tugay Komutanlığı ekibi, AFAD Başkanlığı koordinasyon ekibi, jandarma asayiş ekibi, Kızılay, UMKE, Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi ile Sincan Belediyesi cenaze işleri ekibi iştirak etti.