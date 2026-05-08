Haberler

EFES-2026 tatbikatı kapsamında amfibi çıkarma ve hücum harekatı yapıldı

EFES-2026 tatbikatı kapsamında amfibi çıkarma ve hücum harekatı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Silahlı Kuvvetleri, EFES-2026 Tatbikatı kapsamında amfibi çıkarma ve hücum harekatı gerçekleştirdi. TCG Ç-158 ve TCG Ç-154 gemileri ile yapılan harekatta 50 deniz piyadesi, zırhlı muharebe araçlarıyla düşman hedeflerine saldırdı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) EFES-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında amfibi çıkarma ve hücum harekatı gerçekleştirildi.

TCG Ç-158 ve TCG Ç-154 gemilerinin kullanıldığı amfibi çıkarma ve hücum harekatında, zırhlı muharebe araçları İmza, Azmim ve özel eğitimli 50 deniz piyadesi görev aldı.

Planlanan senaryoya göre, Urla'nın Demircili Koyu'nda TCG Ç-158 gemisine 2 İmza aracıyla 25 deniz piyadesi, TCG Ç-154 gemisine ise İmza ve Azmim aracıyla 25 deniz piyadesi bindirildi. Daha sonra çıkarma gemileri, araç ve askerlerle düşman kuvvetlerinin bulunduğu Doğanbey Sahili'ne yöneldi.

Çıkarma gemilerinden çalan hücum marşı eşliğinde zırhlı muharebe araçları ve deniz piyadeleri, sahile amfibi çıkarma ve hücum harekatı yaptı. Çıkarma sonrası zırhlı araçlar İmza ve Azmim, düşman hedeflerini gerçek mühimmatla imha etti.

Deniz piyadeleri ise kıyıdaki düşman direncini kırmak amacıyla hücum harekatını başarıyla tamamladı.

Askerler, harekat sırasında kıyıdaki düşman hedeflerini vurdu.

Çıkarma gemileri hakkında

151 Sınıfı Süratli Çıkarma Gemileri (LCT), Süratli Amfibi Gemi Projesi kapsamında tamamen yerli imkanlar kullanılarak Türk mühendis ve işçiler tarafından inşa edildi. Sınıfının en süratli ve kapasitelisi bu gemiler, son teknoloji sistem ve cihazlarla donatıldı.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler
İran: ABD'nin teklifini hala düşünüyoruz, herhangi bir saldırıya güçlü karşılık vereceğiz

ABD "Yanıt bekliyoruz" dedi, İran açıklama yaptı! Bir de tehdit var
Sağlık Bakanlığı'ndan 'hantavirüs' açıklaması! Türkiye'de vaka var mı?

Türkiye'de "hantavirüs" vakası var mı? Bakanlıktan ilk açıklama
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti

Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in SAHA 2026 ziyaretine gönderme

Erdoğan'dan Özel'in bu pozlarına gönderme! Yine o sözünü hatırlattı
Yeni Aydın Valisi Osman Varol'u karşılama töreninde protokol krizi

Yeni valiyi karşılama töreninde protokol krizi
Ukrayna ordusunda savaşan Kolombiyalı asker, Ruslar tarafından esir alındı

"Nerelisin?" sorusuna verdiği yanıt Rus askerlerini şaşkına çevirdi
Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in SAHA 2026 ziyaretine gönderme

Erdoğan'dan Özel'in bu pozlarına gönderme! Yine o sözünü hatırlattı
Kıraathane görünümlü kumarhane! Kadınları kullanıp çiftçileri borçlandırmışlar

Çiftçilerin kabusu olan kadınlar! Neyse ki ekipler gerekeni yaptı

3 yıl içerisinde bambaşka biri oldu

3 yıl boyunca spor yaptı! İşte son hali