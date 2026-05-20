ABD yönetiminin, yapay zekaya ilişkin başkanlık kararnamesini bu hafta yayımlamayı planladığı iddiası

ABD'de Trump yönetiminin, gelişmiş yapay zeka modellerine hükümetin erken erişimini sağlayacak bir başkanlık kararnamesini bu hafta yayımlamayı planladığı iddia edildi. Kararnameyle yapay zeka geliştiricilerinin yeni modellerini kamuya sunmadan 90 gün önce hükümetle paylaşması öngörülüyor.

ABD'de Donald Trump yönetiminin, hükümetin gelişmiş yapay zeka (AI) modellerine erken erişimini de içeren bir başkanlık kararnamesini bu hafta yayımlamayı planladığı iddia edildi.

Axios'a konuşan kaynaklar, ABD yönetiminin yapay zeka modellerine denetim getirme planlarına ilişkin iddialarda bulundu.

Beyaz Saray'ın gelişmiş yapay zeka modellerine ilişkin siber güvenlik önlemlerinin artırılması konusunda çalıştığını söyleyen kaynaklar, buna ilişkin bir başkanlık kararnamesinin bu hafta içinde yayımlanmasının planlandığını öne sürdü.

Kaynaklar ayrıca, kararname kapsamında, yapay zeka geliştiricilerinin yeni modellerini kamuya sunmadan en az 90 gün önce hükümetle paylaşacakları ve belirli kritik altyapı sağlayıcılarına erişim izni verecekleri bir "gönüllü çerçeve" oluşturulmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Öte yandan bir Beyaz Saray yetkilisi, söz konusu kararnameye ilişkin iddiaları "spekülasyon" olarak nitelendirerek, herhangi bir resmi açıklamanın doğrudan Başkan Donald Trump tarafından yapılacağını belirtti.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
