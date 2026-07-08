Haberler

Trump yönetimi, Suriye'nin "Teröre Destek Veren Ülkeler" listesinden çıkarılması için Kongre'ye bildirimde bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Suriye'nin 'Teröre Destek Veren Ülkeler' listesinden çıkarılması için Kongre'ye 45 günlük ön bildirim sürecini başlattı. Karar, Suriye'nin yeniden inşası ve normalleşme politikası kapsamında atılan tarihi bir adım olarak değerlendiriliyor.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Suriye'nin "Teröre Destek Veren Ülkeler" listesinden çıkarılması yönündeki niyetini Kongre'ye resmen bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Başkan Trump, yönetiminin Suriye'nin 'Teröre Destek Veren Ülkeler' listesindeki statüsünü kaldırma niyetini Kongre'ye bildirdi. Bu, Başkan Trump'ın Suriye halkına yeniden ayağa kalkma fırsatı vermek amacıyla attığı tarihi adımlardan bir diğeridir." ifadelerine yer verildi.

Kongre'ye yasal zorunluluk kapsamında 45 günlük ön bildirim sürecinin başlatıldığı belirtilen açıklamada, söz konusu adımın, Trump yönetiminin Suriye'ye yönelik normalleşme politikasında yeni bir aşamayı temsil ettiği kaydedildi.

Kararın, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması sürecini destekleyeceği aktarılan açıklamada, bunun uluslararası ticaret ve yatırımların önünü açarak ülkenin yeniden inşasına katkı sağlayacağı vurgulandı.

Açıklamada, "Kendisiyle ve komşularıyla barış içinde yaşayan, istikrarlı ve birleşik bir Suriye, yalnızca bölgeye değil tüm dünyaya fayda sağlayacaktır." değerlendirmesi yapıldı.

Söz konusu kararın, Trump'ın 30 Haziran 2025'te Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesini öngören Başkanlık Kararnamesi'nin ardından geldiğine işaret edilen açıklamada, kararın alınmasında, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara yönetiminin attığı olumlu adımlar, terörle mücadele alanındaki uygulamaları ve Şam yönetiminin gelecekte uluslararası terör eylemlerini desteklemeyeceğine ilişkin verdiği resmi güvencelerin etkili olduğu belirtildi.

"Suriye ve halkıyla ortaklığımızı geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz"

Açıklamada, "Bugün, ABD-Suriye ikili ilişkilerinin yeniden canlanması ve Suriye'nin tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Suriye hükümetinin yeni bir rota belirleme yönündeki çabalarını takdir ediyor ve Suriye ve halkıyla ortaklığımızı geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ABD yasalarına göre, Suriye'nin "Teröre Destek Veren Ülkeler" listesinden çıkarılabilmesi için Kongre'ye yapılan bildirimin ardından 45 günlük inceleme sürecinin tamamlanması gerekiyor.

Süreçte, Kongre'nin itiraz etmemesi halinde karar yürürlüğe girecek.

Trump yönetimi, Suriye'nin "Teröre Destek Veren Ülkeler" listesinden çıkarılması yönündeki kararını 10 Kasım 2025'te Beyaz Saray'da Ahmed Şara ile yapılan tarihi görüşme sırasında da ortaya koymuştu.

Kaynak: AA / Can Hasasu
Netanyahu ve Miçotakis'in F-35 sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yanıt

Netanyahu ve Miçotakis'e net yanıt: Benim dünyamda yeri yok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güney Kore First Lady'sinden Emine Erdoğan'a unutulmaz jest

Güney Kore First Lady'sinin jesti Emine Erdoğan'ı mest etti

Erzincan'ın nüfusu her yıl eriyor

Nüfus haritası sil baştan! Bir kentimiz her geçen yıl eriyor
Elazığ'da organize suç örgütünün elebaşı ile yöneticisine toplam 752 yıl 9 ay hapis cezası

Suç örgütüne dev operasyon! Elebaşına 500 yıldan fazla hapis cezası
Hadise ile Jennifer Lopez Paris'te buluştu: Samimi halleri dikkat çekti

Ünlü şarkıcı hep taklit ettiği isimle Paris'te buluştu

Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu

Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu
Fenerbahçe, Admira Wacker'i çok farklı geçti

Fenerbahçe sezona bomba gibi başladı! Rakibine gol olup yağdılar
NATO Zirvesi'nde liderlere özel iki jest! Birisi Erdoğan'ın şahsi hediyesi

NATO'da liderlere özel iki jest! Birisi Erdoğan'ın şahsi hediyesi