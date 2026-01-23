Haberler

ABD'nin Philadelphia eyaletindeki Başkanlık Köşkü'nde "kölelik" temalı duvar yazıları kaldırıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Philadelphia'daki Başkanlık Köşkü'ndeki 'kölelik' temalı bilgilendirici duvar yazıları kaldırıldı. Bu karar, ayrıştırıcı söylem ve uygunsuz ideoloji içerdiği gerekçesiyle alındı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatları doğrultusunda Philadelphia eyaletindeki Başkanlık Köşkü'nde bulunan açık hava sergisinden "kölelik" temalı bilgilendirici duvar yazılarının kaldırıldığı bildirildi.

ABD basınındaki haberlerde, Başkan Trump'ın Mart 2025'te imzaladığı kararname uyarınca "ayrıştırıcı söylem" ve "uygunsuz ideoloji" içeren programların kaldırılması talimatı doğrultusunda bu adımın atıldığı belirtildi.

Bu kapsamda, Ulusal Park Servisi tarafından işletilen ve ABD'nin kurucu başkanlarından George Washington ve John Adams'ın ikametgahı olan Philadelphia'daki Başkanlık Köşkü'nden "kölelik" temalı bilgilendirici duvar yazılarının kaldırıldığı aktarıldı.

ABD Ulusal Park Servisi'nin sitesinden yapılan açıklamada, yerleşke içinde yer alan, "Yeni Bir Ulusun Kuruluşunda Özgürlük ve Kölelik" konulu açık hava sergisinin, ilk Başkan Washington'ın "köleleştirdiği" 9 kişiyi andığı kaydedildi.

Açıklamaya göre sergi, ABD'nin kuruluş sürecinde "kölelik ve özgürlük" arasındaki çelişkiyi ele alıyor.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
