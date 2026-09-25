Haberler

Trump yönetimi göçmenleri üçüncü ülkelere sınır dışı etmek için Yüksek Mahkemeye başvurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trump yönetimi, göçmenlerin bağlarının bulunmadığı üçüncü ülkelere sınır dışı edilmesine yeniden izin verilmesi için Yüksek Mahkemeye başvurdu. DHS kararın kaldırılmasını isterken Başsavcı Yardımcısı Sauer, kararın kaosa yol açtığını ve 70 kişilik uçuşun iptal edildiğini savundu.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, göçmenlerin herhangi bir bağlarının bulunmadığı üçüncü ülkelere sınır dışı edilmesine yeniden izin verilmesi için Yüksek Mahkemeye başvurdu.

The Hill gazetesinin haberine göre, İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), mahkemenin göçmenlerin üçüncü ülkelere gönderilmemesine ilişkin kararının kaldırılmasını talep etti.

Göçmenlerin üçüncü ülkelere sınır dışı edilmeden önce işkence veya kötü muamele riski iddialarını dile getirmelerine imkan tanınmasını öngören mahkeme kararının kaldırılmasını isteyen Trump yönetimi, davayı tekrar Yüksek Mahkemeye taşıdı.

ABD Başsavcı Yardımcısı John Sauer, söz konusu kararın "kaosa yol açtığını" ve bu yüzden yargıçların yönetimin temyiz başvurusunu dinleyene kadar kararı askıya alması gerektiğini belirtti.

Mahkeme kararının göçmenlik makamları açısından önemli lojistik sorunlara yol açtığını vurgulayan Sauer, DHS'nin sabıka kaydı bulunan 70 kişiyi 3 ülkeye götürmesi planlanan bir uçuşu iptal etmek zorunda kaldığını kaydetti.

Sauer, kararın ek maliyetlere ve diplomatik sorunlara yol açabileceğini, ayrıca "tehlikeli suçluların" sınır dışı edilmesini engellediğini savundu.

Kaynak: AA
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının seyrini değiştirecek telsiz konuşması

Yazıcıoğlu soruşturmasının seyrini değiştirecek telsiz konuşması
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maç kadar tribün de konuşulacak! Ester Exposito Kocaeli'ye gelebilir

Ortaya atılan iddia olay oldu! Türkiye'ye gelebilir
Manisa'da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu

Kaplıcada sır ölüm! 65 yaşındaki kadın havuzda ölü bulundu
İzmirli avukat Ebru Bilgen'in adıyla sahte ruhsat gönderdiler! Bir günde yaklaşık 1 milyon lira topladılar

'Uzlaşma dosyanız var' telefonuna dikkat! Ruhsat bile sahte çıktı
İsrail'le ilişkileri kesmişti! Hükümet değişti, bu kez İran'la bağlar koptu

İsrail ile bağları koparmışlardı! Hükümet değişince olanlar oldu
Rostov'da İHA saldırısı sonrası Novoşahtinsk rafinerisi faaliyetlerine ara verdi

Rusya'nın petrolüne bir darbe daha! Rafineride faaliyetler durdu
Mıknatıslı top yutan 3 yaşındaki çocuğun boğazından ve midesinden 21 parça çıkarıldı! Doktorlardan ailelere uyarı

Oynarken 25 mıknatıs yuttu! İkisi soluk borusuna girmek üzereydi
Ukraynalı kadınla evlenen Türk, eşinin yüzünü gösterip uyardı: 100 kere düşünün

Ukraynalı kadınla evlenen Türk, eşinin yüzünü gösterip uyardı