Trump Yönetimi FTC Üyesi Slaughter'ın Görevden Alınması İçin Yüksek Mahkeme'ye Başvurdu

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, alt mahkemelerin görevinin sonlandırılması için gerekçe olmadığına hükmettiği Federal Ticaret Komisyonu (FTC) üyesi Rebecca Slaughter'ın görevden alınabilmesi için başkana yetki verilmesi konusunda Yüksek Mahkeme'ye başvuruda bulundu.

Trump yönetimi, Slaughter'ı görevden alma girişimlerinin alt mahkemeler tarafından engellenmesinin ardından davayı Yüksek Mahkeme'ye taşıdı.

ABD Adalet Bakanlığı başvuruda, Başkan Trump'ın Slaughter'ı gerekçe göstermeksizin görevden alabilme yetkisi olduğunu savundu.

Bu başvuruyla Yüksek Mahkeme, 1935'te ABD başkanlarının, FTC gibi bağımsız kuruluşların yönetim kurulu üyelerini gerekçe olmaksızın görevden almasını engelleyen emsal kararı gözden geçirmek durumunda kalacak.

Trump, martta Slaughter'ı görevden almaya çalışmış ancak alt mahkemeler, yasalar uyarınca komisyon üyelerinin sadece görevi kötüye kullanma ve görev ihmali gibi nedenlerle görevden alınabileceği gerekçesiyle bu girişimi engellemişti.

Ayrıca Trump, şubatta "başkanlık denetimi olmaksızın ABD halkı üzerinde çok büyük güç kullandığı" gerekçesiyle bağımsız kuruluşların yönetmeliklerini, Beyaz Saray'a sunmasını öngören kararname imzalamıştı.