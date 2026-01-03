Haberler

ABD Başkanı Trump: "Maduro ile eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır"

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini ve Başkan Nicolas Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını açıkladı. Trump, bu operasyonun ABD kolluk kuvvetleriyle işbirliği içinde yapıldığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro ile eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır." ifadesini kullandı.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela'ya düzenlenen saldırıların ABD tarafından yapıldığını açıkladı.

Bu operasyonun, ABD kolluk kuvvetleriyle işbirliği içinde düzenlendiğini belirten Trump, şunları kaydetti:

"ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro ile eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır."

Trump ayrıca, yerel saatle 11.00'de Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde basın toplantısı düzenleneceğini bildirdi.

