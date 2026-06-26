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Trump, Venezuela'daki depremlerin ardından bu ülkeye yardım ettiklerini belirtti

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ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'da meydana gelen büyük depremlerin ardından ülkesinin yardım çalışmalarına destek verdiğini ve ilişkilerin iyileştiğini açıkladı. Depremlerde 920 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 360 kişi yaralandı.

Abd Başkanı Donald Trump, Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından bu ülkedeki yardım çalışmalarına destek olduklarını söyledi.

Abd Başkanı, Washington'da katıldığı "inanç özgürlüğü" temalı toplantıda Venezuela'daki depremlere ilişkin açıklama yaptı.

Bu ülkedeki depremlerin çok büyük bir felaket olduğunu belirten Trump, " Venezuela'da olanlara bir bakın. Venezuela'ya yardım ediyoruz. Orada çok büyük depremler oldu, Caracas'ta inanılmaz sayıda insan hayatını kaybetti ve oradaki insanlara yardım eden pek çok görevlimiz var." ifadesini kullandı.

Trump, ABD ile Venezuela arasında son bir yıldaki ilişkilerin giderek iyileştiğini vurgulayarak, bu ülkeye yardım etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Venezuela'da 2 büyük deprem meydana gelmişti

Venezuela'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 920'ye, yaralı sayısının ise 3 bin 360'a yükseldiği bildirilmişti.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), dün, Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem olduğunu bildirmişti.

USGS, ülkenin Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'de ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları sürerken, ölü ve yaralı sayısının artmasından da endişe ediliyor.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
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