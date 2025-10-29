Haberler

Trump ve Şi, Güney Kore'de kritik görüşme yapacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yarın Güney Kore'nin Busan şehrinde yapacakları yüz yüze görüşmede ikili ilişkileri ve stratejik sorunları ele alacaklar. Görüşme, iki ülke arasındaki mevcut anlaşmazlıkların çözümü üzerine önemli bir zemin oluşturabilir.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, yarın Güney Kore'nin Busan şehrinde yüz yüze görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında görüşmeyi duyurdu.

Devlet Başkanı diplomasisinin Çin-ABD ilişkilerinde vazgeçilmez bir stratejik rehberlik rolü olduğunu vurgulayan Sözcü Guo, iki ülke liderlerinin, görüşmede, ikili ilişkiler ve ortak ilgi konusu alanlarda görüş alışverişinde bulunacağını, stratejik ve uzun vadeli sorunların yanı sıra ortak kaygı konusu büyük meseleleri derinlemesine ele alacağını belirtti.

Guo, "İkili ilişkilerin istikrarlı gelişimine yeni bir doğrultu ve itki katacak bu görüşmeden olumlu sonuçlar çıkması için ABD tarafıyla ortak çaba göstermeye hazırız." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'dan 24 Ekim'de yapılan açıklamada, Başkan Trump'ın Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne katılmak üzere ziyaret edeceği Güney Kore'de 30 Ekim Perşembe günü Çin Devlet Başkanı Şi ile ikili bir görüşme yapacağı aktarılmıştı.

Çin tarafının bugün yaptığı açıklamayla görüşme doğrulanmış oldu.

ABD ile Çin arasındaki ilişkiler, son aylarda bir tarafta Washington yönetiminin tarife artışları ve teknoloji alanındaki kısıtlamaları ile diğer tarafta Çin'in küresel tedarikin büyük bölümünü karşıladığı nadir toprak elementlerinin kontrolüne yönelik attığı adımlarla genişleyen bir dizi anlaşmazlıkta düğümlenmiş durumda.

Trump ve Şi'nin buluşması, anlaşmazlık konularında nasıl bir mutabakata varılacağına bağlı olarak iki ülke ilişkilerinin seyri bakımından kritik önem taşıyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia! Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu

Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu
İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan belgesini paylaştı

İlber Ortaylı'nın paylaştığı 102 yıllık belge gündem yarattı
Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi

Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi
Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha

Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha
Bomba iddia! Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu

Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu
Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemde

Zorbay Küçük'e bu pozisyonu da soracaklar
Gebze'de yıkılan 7 katlı apartmanda zamanla mücadele! Etrafındaki 9 bina mühürlendi

İlçede yıkım paniği! 9 bina mühürlendi
Gebze'de yıkılan 7 katlı apartmanda zamanla mücadele! Etrafındaki 9 bina mühürlendi

İlçede yıkım paniği! 9 bina mühürlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Brezilya'da tarihin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi hayatını kaybetti

Ülke tarihinin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi öldü
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Real Madrid'de kaos! Xabi Alonso, kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti

Kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti
Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!

Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.