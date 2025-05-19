Trump ve Putin Telefon Görüşmesi: 'İlerleme Kaydedildi'

Trump ve Putin Telefon Görüşmesi: 'İlerleme Kaydedildi'
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna-Rusya barışı için ilerleme kaydedildiğini belirtti. Trump, Putin ile yaklaşık 2,5 saat görüştüğünü ve Avrupa ülkeleri liderleriyle de konuyu görüştüğünü ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında "Sanırım biraz ilerleme kaydedildi." dedi.

Trump, eşi Melania Trump'ın girişimiyle Kongre'den geçen bir yasanın Beyaz Saray bahçesindeki imza töreninde, Putin ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin konuştu.

Putin ile telefonda yaklaşık 2,5 saat görüştüğünü belirten Trump, "Sanırım biraz ilerleme kaydedildi. Orada korkunç bir durum yaşanıyor. Her hafta 5 bin genç öldürülüyor. Umarım bir şeyler yapmışızdır." ifadelerini kullandı.

Trump, Ukrayna-Rusya barışı için ayrıca Avrupa ülkelerinin çoğunun liderleriyle de görüştüğünü tekrarlayarak, "Bu işi bitirmeye çalışıyoruz. İlk başta bunun (savaşın) başlaması büyük bir ayıptı." dedi.

Tören alanından ayrılırken bir gazetecinin Putin'in "barış istediğine" ve "Papa 14. Leo'nun buna aracılık edeceğine inanıp inanmadığı" sorusuna Trump, "Evet, inanıyorum." yanıtını verdi.

Trump, bugünkü telefon görüşmesinden sonra Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada, görüşmenin "çok iyi geçtiğini" belirtmiş, ayrıca Papa 14. Leo tarafından temsil edilen Vatikan'ın da müzakerelere ev sahipliği yapmaya çok istekli olduğunu aktarmıştı.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
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