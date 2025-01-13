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Trump ve Putin Arasında Olası Görüşme İçin Hazırlıklar Sürüyor

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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Trump ve Putin arasında yapılacak olası bir görüşme için hazırlıkların devam ettiğini açıkladı. Waltz, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için diplomatik adımların atılacağını ve ateşkesin her iki taraf için olumlu bir gelişme olacağını vurguladı.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığına aday gösterdiği Mike Waltz, Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılması planlanan görüşme için hazırlıkların devam ettiğini belirtti.

Waltz, ABC News'a verdiği demeçte, Trump ve Putin arasında yapılacak olası görüşmeye ilişkin, "Hazırlıklar sürüyor." ifadesini kullandı.

Trump'tan, yakın zamanda Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için adımlar geleceğini söyleyen Waltz, "Başkan Trump'ın bakış açısına göre, karşı tarafla ilişki ve diyalog kurmadan bir anlaşmaya varamazsınız. Gelecek aylarda bunu kesinlikle kurmuş olacağız." dedi.

Trump yönetiminin, Rusya-Ukrayna savaşının diplomatik yollarla sona ermesi gerektiğinin farkında olduğunu da aktaran Waltz, ateşkes sağlanmasının her iki taraf için son derece olumlu bir adım olacağını kaydetti.

Waltz ayrıca, Gazze'de esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir anlaşmaya yönelik müzakerelerin "tam şu anda devam ettiğini" belirterek, Trump'ın esirlerin serbest bırakılması konusunda oldukça ciddi olduğunu, bu nedenle de seçilmiş başkanın 20 Ocak'taki yemin töreninden önce bir anlaşmaya varıldığını görmek istediklerini vurguladı.

Trump'ın Grönland ya da Panama Kanalı'nın kontrolünü ele geçirmek için askeri güç kullanma konusunda ciddi olup olmadığı sorusuna karşın Waltz, Trump'ın en çok ciddiye aldığı konunun, ABD'nin Arktik bölgesinde karşı karşıya olduğu "tehlikeler" olduğunu söyledi.

Waltz, "ABD'nin güçlü şekilde savunulduğundan emin olmak için büyük ve cesur adımlar atmaya hazır." dedi.

Trump: "Putin benimle görüşmek istiyor; bu görüşmeyi ayarlıyoruz"

Trump, Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da Cumhuriyetçi valilerle görüşmesinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Putin'in kendisiyle görüşmek istediğini belirtmişti.

"O (Putin) benimle görüşmek istiyor; bu görüşmeyi ayarlıyoruz. Devlet Başkanı Putin görüşmeyi istiyor, bunu açıkça da dile getirdi. Bizim bu savaşı sona erdirmemiz gerekiyor, çok kanlı bir savaş." diyen Trump, söz konusu görüşmenin ne zaman olabileceğine ilişkin detaya girmemişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Putin'in Trump ile görüşmeye hazır olduğunu ifade ederek, "Bunun için herhangi bir şart aranmıyor." demişti.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
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