Trump ve Netanyahu'dan İran Görüşmesi

Trump ve Netanyahu'dan İran Görüşmesi
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ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaklaşık 40 dakikalık telefon görüşmesinde İran konusunu ele aldı. Görüşme, Trump'ın Gazze'ye yardımları hızlandırdığı bir dönemde gerçekleşti.

(ANKARA) - İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün yaklaşık 40 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktardı. Görüşmede, İran konusunun görüşüldüğü bildirildi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün yaklaşık 40 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşme, Trump'ın Gazze'ye yardımları hızlandırmaya çalıştığı ve İran'ı nükleer programından vazgeçmeye ikna etmeye çalıştığı bir dönemde gerçekleşti. Batı medyasına konuşan Netanyahu'ya yakın bir kaynak görüşme öncesinde, Trump ve Netanyahu'nun İran konusunu ele alacaklarını belirtmişti.

Görüşmenin ardından Netanyahu'nun bazı üst düzey yetkililerle kapalı bir güvenlik toplantısı düzenlemesi beklendiği belirtildi. Üst düzey yetkililer arasında Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi, Mossad Direktörü David Barnea, Shin Bet şefi Ronen Bar, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Savunma Bakanı Yoav Gallant, Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar ve Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer yer alıyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
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