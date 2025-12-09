Haberler

Trump, ABD ordusunun Karayipler'deki tekneye düzenlediği ikinci saldırıyı savundu Açıklaması

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneye yapılan ikinci saldırıyı savundu ve önceden alabora olan teknenin doğru hale getirilmesi için uğraşan şüphelilere saldırı yapılmasının gerekçelerini açıkladı. Demokrat Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, görüntülerin kamuya sunulmasını talep etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneye ABD ordusunun ikinci kez füze ateşlemesine ilişkin, 2 uyuşturucu kaçakçısı şüphelisinin ilk saldırıda alabora olan tekneyi doğrultmaya çalıştığını savundu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Karayipler'deki bir tekneye yönelik ikinci saldırı hakkında konuştu.

Geçen hafta, ikinci saldırının görüntülerini yayınlamaya açık olduğunu ima eden yorumları sorulan Trump, bunu reddederek kararı ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'e bırakacağını söyledi.

Trump, "Venezuela açıklarında 2 Eylül'de düzenlenen saldırının tam videosunu yayınlamakta 'hiçbir sorun' görmediği" ifadesine ilişkin, "Ben öyle demedim. Bunu siz söylediniz, ben demedim." dedi.

Şüphelilerin ilk saldırıda alabora olan gemiyi doğrultmaya çalıştığını savunan Trump, "Tekneyi yüzebilecek bir yere geri götürmeye çalışıyorlardı ama biz bunu (yapmalarını) istemedik çünkü o tekne uyuşturucuyla doluydu." diye konuştu.

ABD Savunma Bakanlığı ise Trump'ın, şüphelilerin ikinci saldırı düzenlenmeden önce gemiyi düzeltmeye çalıştıkları söylemini doğrulamadı.

"ABD halkı tam şeffaflığı hak ediyor"

ABD'de Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Karayipler'de düzenlenen tekne saldırılarının görüntülerini kamuoyuna sunması gerektiği mesajını yineledi.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Schumer, Hegseth'in Karayipler'deki saldırıların ham videolarını yayınlaması gerektiğini belirtti.

Schumer, paylaşımında, "Kongre, Hegseth bunu yapana kadar seyahat bütçesinin büyük bir kısmını alıkoyacaktır. ABD halkı tam şeffaflığı hak ediyor." ifadelerine yer verdi.

Trump, geçen hafta saldırıya ilişkin görüntülerin yayınlanmasında "bir sorun olmayacağını" söylemişti.

Washington Post gazetesi, 28 Kasım'da Karayip ülkelerinden Trinidad kıyılarında, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen bir teknede bulunan 11 kişinin öldüğü askeri saldırıya dair detayları haberleştirmişti.

Haberde, Hegseth'in talimatını yerine getirmek için ABD Özel Operasyonlar Komutanı Amiral Mitch Bradley'nin, ilk saldırı sonrasında hayatta kalan 2 kişiyi öldürmek için ikinci bir saldırı emri verdiği iddia edilmişti.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" yapıldığı tartışmalarına yol açıyor.

ABD'nin Karayipler ve Doğu Pasifik Okyanusu'ndaki gemilere yönelik 22 saldırısında toplamda 87 kişi öldürüldü.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
