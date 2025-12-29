Haberler

Trump, Güney Amerika'da uyuşturucu taşıyan teknelerle ilişkili olduğu öne sürülen tesisin vurulduğunu belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Amerika'da uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen teknelerle bağlantılı bir tesisin vurulduğunu duyurdu. ABD ordusu, eylül ayından bu yana uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere yönelik çok sayıda saldırı gerçekleştirerek 104 kişinin ölümüne neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Amerika'da uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelerle bağlantılı olduğu ileri sürülen bir tesisin vurulduğunu açıkladı.

Trump, WABC Radyosu'na konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Karayipler ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknelere yönelik saldırılara ilişkin konuşan Trump, "Okudunuz mu gördünüz mü bilmiyorum. Teknelerin geldiği büyük bir tesis var. İki gece önce onu yıktık. Onları çok sert vurduk." ifadelerini kullandı.

Trump, saldırıya ilişkin detay vermezken, ABD'li yetkililerden de konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

ABD basınındaki haberlere göre, eylül başından bu yana ABD ordusu tarafından, Karayipler ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknelere en az 26 saldırı gerçekleştirildi ve bu saldırılarda en az 104 kişi öldürüldü.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" yapıldığı tartışmalarına yol açıyor.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
