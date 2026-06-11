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ABD Başkanı Trump, yeni Ulusal İstihbarat Direktörü adayını açıkladı Açıklaması

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ABD Başkanı Donald Trump, Tulsi Gabbard'ın istifasıyla boşalan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevine eski SEC Başkanı Jay Clayton'u aday gösterdi. Adaylık Senato onayına tabi.

ABD Başkanı Donald Trump, Tulsi Gabbard'ın istifası ile boşalan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevine Jay Clayton'u aday gösterdiğini duyurdu.

Trump, halen New York Güney Bölgesi Savcısı olarak görev yapan Clayton'un Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne adaylığını sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımla açıkladı.

Açıklamada Trump, "ABD Senatosunu, Jay'in adaylığını en kısa sürede onaylamaya teşvik ediyorum." ifadesini kullandı.

Trump, Jay Clayton'un daha önce ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanlığı ile Sullivan & Cromwell hukuk bürosunda yöneticilik yaptığını hatırlatarak, hukuk camiasında saygın bir isim olarak tanındığını vurguladı.

ABD yasalarına göre, kabine üyesi statüsündeki ve ülkenin istihbarat yapılanmasının en üst makamı olan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevi Senato onayına tabi bulunuyor.

Jay Clayton, ilk olarak Senato İstihbarat Komitesi'nin karşısına çıkarak üyelerin sorularını yanıtlayacak. Komiteden onay alması halinde adaylığı Senato Genel Kurulu'na gönderilecek. Clayton'un göreve başlayabilmesi için adaylığının Senato'da salt çoğunlukla kabul edilmesi gerekiyor.

Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, aralarında CIA ve FBI'ın da bulunduğu toplam 18 ABD istihbarat kuruluşunun koordinasyonundan sorumlu bulunuyor.

Eski ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard ise özellikle Venezuela ve İran'a yönelik olası askeri operasyonlara karşı çıktığı yönündeki iddialarla sık sık gündeme gelmişti. Gabbard, 22 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, eşinin sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden ayrıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Can Hasasu
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