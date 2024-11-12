Üye Girişi
Haberler

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevine "Çin düşmanı" Waltz'u ataması bekleniyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, eski asker ve güvenlik danışmanı Mike Waltz'u ulusal güvenlik danışmanı olarak atamayı düşünüyor. Waltz, özellikle Çin ile ilgili sert açıklamalarıyla tanınıyor ve uluslararası ilişkilerde önemli bir rol oynaması bekleniyor.

İlk olarak Wall Street Journal (WSJ) tarafından paylaşılan ve Trump'a yakın isimlere dayandırılan, daha sonra ABD medyasında diğer gazetelere de yansıyan haberlere göre Trump, yeni kabinesindeki bir ismi daha belirledi. Buna göre Trump, daha önce Afganistan'da görev yapmış "yeşil bereli" eski asker Florida vekili Mike Waltz'u yeni kabinesinde ulusal güvenlik danışmanı olarak görevlendirmeyi düşünüyor.

Son 3 dönemdir Cumhuriyetçi Partiden Temsilciler Meclisine giren ve burada özellikle Çin konusundaki "şahin" açıklamalarıyla bilinen Waltz'un yeni kabinede görev alması durumunda başta Rusya-Ukrayna savaşı, ABD-Çin rekabeti ve Orta Doğu'daki kriz olmak üzere birçok dış politika konusunda başat isimlerden biri olacak.

RESMİ AÇIKLAMA KISA SÜREDE GELEBİLİR

Trump'ın Waltz ve diğer adı geçen adaylarla ilgili resmi açıklamaları kısa süre içinde yapacağı belirtildi. Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi, Dış ilişkiler Komitesi ve İstihbarat Komitesi'nde de görev yapan Waltz, Donald Rusmfeld ve Robert Gates gibi eski savunma bakanlarına danışmanlık yaparken, Dick Cheney'nin başkan yardımcılığı döneminde ise Beyaz Saray'da çalışmıştı.

PEKİN OLİMPİYATLARI İÇİN BOYKOT ÇAĞRISI

Waltz, son olarak 2022 Pekin kış Olimpiyatlarını ABD'nin boykot etmesi gerektiğini savunmuş ve Pekin yönetiminin Uygur Türklerine yönelik Sincan'daki baskılarını gerekçe göstermişti.

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevine
Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu

Başsavcılık'tan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç için yeni talep

 AK Parti kurmaylarına göre Erdoğan'ın 3. kez aday olabilmesinin tek bir yolu var

Erdoğan yeniden aday olabilecek mi? AK Parti kurmaylarına göre bunun tek bir yolu var

 Interpol kırmızı bülteniyle aranan Mike Gerner Larsen, İstanbul'da yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu! İstanbul'da yakalandı
Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Rubio'dan skandal Hamas açıklaması

Trump'ın bakan yapmayı düşündüğü isimden skandal Hamas çıkışı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

CANLI ALTIN KURU | 12 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Kızıl Goncalar 26. bölüm tek parça, full izle! Kızıl Goncalar son bölüm izleme linki İstanbul'da yağmur var mı? Bugün (12 Kasım Salı) hava nasıl olacak? İstanbul su baskını uyarısı! Elif Karlı kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Elif Karlı kaç yaşında, nereli? Elif Karlı biyografisi! Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 12 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Gelin Evi sunucusu Ezgi Sertel neden yok? Ezgi Sertel programdan ayrıldı mı? İBRAHİM YILMAZ KİMDİR, ne iş yapıyor ve kaç yaşında? Yasa dışı bahis olayında İbrahim Yılmaz'ın son durumu! İbrahim Yılmaz tutuklandı mı, suçu ne? İbrahim Yılmaz neden tutuklandı? İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 Kasım İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Ayedaş- Bedaş elektrik kesintisi sorgulama! Turnike programı yayından kaldırıldı mı? Mehmet Ali Erbil Turnike neden yok, kalktı mı? 13 Kasım Çarşamba Samsun hava durumu | Samsun'da hava nasıl olacak? Samsun günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.