Trump, Yarın Akşam Beyaz Saray'da Ulusa Sesleniş Konuşması Yapacak

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, yarın akşam Beyaz Saray'dan ulusa sesleniş konuşması yapacağını duyurdu.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Amerikalılar: Yarın akşam saat 21: 00'de (EST) Beyaz Saray'dan canlı olarak ulusal konuşma yapacağım. O zaman sizleri 'görmek' için sabırsızlanıyorum. Ülkemiz için harika bir yıl oldu ve en iyisi henüz gelmedi!" ifadesini kullandı.