Trump, Yarın Akşam Beyaz Saray'da Ulusa Sesleniş Konuşması Yapacak
ABD Başkanı Donald Trump, yarın akşam Beyaz Saray'dan ulusa sesleniş konuşması yapacağını duyurdu. Trump, konuşmasında ülkesi için umut verici mesajlar vermeyi planlıyor.
Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Amerikalılar: Yarın akşam saat 21: 00'de (EST) Beyaz Saray'dan canlı olarak ulusal konuşma yapacağım. O zaman sizleri 'görmek' için sabırsızlanıyorum. Ülkemiz için harika bir yıl oldu ve en iyisi henüz gelmedi!" ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA / Güncel