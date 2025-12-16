Haberler

Trump, Ukrayna'da barış için Avrupalı liderlerle yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediğini söyledi Açıklaması

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna-Rusya Savaşı'yla ilgili olarak Avrupalı liderlerle kapsamlı görüşmeler yaptığını ve diplomatik sürecin temkinli ama olumlu bir seyir izlediğini açıkladı. Trump, güvenlik garantileri üzerinde çalışmalar yaptıklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna- Rusya Savaşı'yla ilgili Avrupalı liderlerle kapsamlı görüşmeler yaptığını belirterek, diplomatik sürecin "temkinli ama olumlu" bir seyir izlediğini söyledi.

Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Trump, yaklaşık bir saat önce Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmelere değinerek, "Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın da ele alındığı çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Uzun bir görüşme oldu. İşler iyi gidiyor gibi görünüyor ama bunun zor bir süreç olduğunu da biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de uzun bir telefon görüşmesi yaptığını kaydeden Trump, Almanya, İtalya, NATO, Finlandiya, Fransa, İngiltere, Polonya, Norveç, Danimarka ve Hollanda liderleriyle "çok uzun ve çok iyi" temaslar gerçekleştirdiğini ifade etti.

"Savaşın başlamaması için güvenlik garantileri üzerinde çalışıyoruz"

ABD Başkanı Trump, Ukrayna'nın talep ettiği güvenlik garantilerinin Avrupa ile birlikte şekillendirildiğini vurgulayarak, "Avrupa, bu sürecin büyük bir parçası olacak. Savaşın yeniden başlamaması için güvenlik garantileri üzerinde çalışıyoruz. Savaşın tekrar başlamasını istemiyoruz." dedi.

Trump'ın açıklamaları, ABD'li yetkililerin Berlin'de yürütülen temaslarda Ukrayna için NATO'nun 5. maddesine benzer güçlü güvenlik garantileri içeren bir "barış paketi" üzerinde önemli ilerleme sağlandığını duyurmasının ardından geldi. Yetkililer, söz konusu garantilerin sınırlı bir süre için sunulacağını ve nihai bir anlaşma halinde paketin ABD Senatosuna götürüleceğini belirtmişti.

ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna barış görüşmelerini yürütmekle görevlendirdiği özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner son iki gündür Almanya'nın başkenti Berlin'de Ukrayna ve Rusya arasında bir anlaşma sağlanması için çeşitli görüşmelerde bulunuyor.

Gazetecilere görüşmelerle ilgili bilgi veren ABD'li bir yetkili, NATO anlaşmasının üye bir ülkeye yapılan silahlı saldırının, tüm üyelere yapılmış sayıldığı beşinci maddesi benzeri bir güvencenin Ukrayna'ya da sağlanacağını söylemişti.

ABD müzakere heyetinin, Avrupalı muhatapları ile yaptıkları görüşmeler sonrası oluşan "barış paketi" taslağının son halini gelecek hafta Başkan Trump'a detaylı bir şekilde sunması bekleniyor.

Kaynak: AA / Can Hasasu - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

