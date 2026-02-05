Haberler

Trump: Uçakta uyumak yerine füzeleri ve düşmanları izlemeyi severim

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da düzenlenen Ulusal Dua Kahvaltısı buluşmasında uçakta uyumayı sevmediğini, uçak yolculuğu sırasında füzeleri ve düşmanları izlemeyi sevdiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Uçakta uyumam, uçakta uyumayı sevmem. Pencereden dışarı bakıp, füzeleri ve düşmanları izlemeyi severim." dedi.

Trump, Washington'da düzenlenen geleneksel Ulusal Dua Kahvaltısı buluşmasında yaptığı konuşmada, uçakta yaşadığı bir anısını paylaştı.

Uçakta yaptığı 20 saatlik bir yolculuk sırasında, arkada uyuyabileceğinin söylenmesi üzerine Trump, "Uçakta uyumam, uçakta uyumayı sevmem. Pencereden dışarı bakıp, füzeleri ve düşmanları izlemeyi severim." ifadelerini kullandığını aktardı. Trump'ın bu kısa anısı salonda gülüşmelere yol açtı.

Kaynak: AA
