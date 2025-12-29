Trump: Türkiye'nin Gazze'deki İstikrar Gücüne Katılımı İyi Bir Şey

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Gazze'de kurulması planlanan Uluslararası İstikrar Gücüne asker göndermesine ilişkin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir ilişkim var. Bu konuyu Netanyahu ile konuşacağız. Bence bu iyi bir şey" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Florida'da yapacağı görüşme öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, Türkiye'nin Gazze'de kurulması planlanan Uluslararası İstikrar Gücüne katılımına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türk askerlerinin Gazze'ye konuşlandırılmasına yönelik bir soruya yanıt veren Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir ilişkim var. Bu konuyu Netanyahu ile konuşacağız. Bence bu iyi bir şey. Türkiye harika bir ülke" ifadelerini kullandı.

Gazze'de yapılması gereken çok fazla iş olduğunu söyleyen Trump, özellikle yeniden yapılanma sürecine bir an önce başlanması gerektiğini belirtti. Hamas'ın silahsızlandırılmasının ateşkesin ikinci aşamasına geçişte önemli bir başlık olduğunu vurgulayan Trump, Netanyahu ile yapacağı görüşmede Gazze konusunun öncelikli gündem maddesi olacağını kaydetti. Görüşmede İran ve Suriye gibi bölgesel başlıkların da ele alınacağını dile getirdi.

"Umarım Netanyahu Suriye ile iyi geçinir"

Trump, Suriye'ye ilişkin bir soru üzerine, "Umarım Netanyahu Suriye ile iyi geçinir. Suriye'ye yaptırımları kaldırdım. Yeni Cumhurbaşkanı Ahmed Şara çok çalışıyor. Zorlu biri. Biz Suriye'nin hayatta kalmasını istiyoruz. Bugün Suriye hakkında da konuşacağız" dedi.

İran'a yönelik açıklamalarında ise sert mesajlar veren Trump, İran'ın nükleer faaliyetlerine devam etmesi halinde askeri seçeneğe izin verebileceğini söyledi. "Eğer füzeleri yapmaya devam ederlerse evet izin veririm" diyen Trump, İran'ın nükleer silah üretimine dönmesi halinde "hemen saldırı yapabileceklerini" ifade etti.

Netanyahu için af mesajı

Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya af gündemine ilişkin de konuştu. Netanyahu'yu "savaş zamanı başbakanı" ve "kahraman" olarak niteleyen Trump, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bu konuyu görüştüğünü ve affın gündemde olduğunu söyledi.

Venezuela'daki liman saldırısını doğruladı

Öte yandan Trump, ABD'nin Venezuela'da uyuşturucu sevkiyatında kullanıldığı iddia edilen bir liman bölgesini vurduğunu doğruladı. Trump, "Teknelere uyuşturucu yüklenen bir liman bölgesini vurduk. Büyük bir patlama oldu. Hem tekneleri hem de o bölgeyi vurduk. Artık o liman orada değil" dedi.

Trump ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesine değinerek, Putin'in Ukrayna'nın bir yerleşkeye saldırı düzenlediğini söylediğini aktardı ve "Bundan hoşlanmadım" ifadesini kullandı.