Haberler

Trump'tan marihuananın tıbbi alanda kullanımını kolaylaştıran kararnameye imza

Trump'tan marihuananın tıbbi alanda kullanımını kolaylaştıran kararnameye imza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, tıbbi alanda marihuananın kullanımını kolaylaştıran bir başkanlık kararnamesine imza attı. Bu düzenleme ile marihuananın erişim seviyesi 'kategori 1'den 'kategori 3'e indirildi.

  • ABD Başkanı Donald Trump, marihuananın tıbbi alanda kullanımını kısmen kolaylaştıran bir başkanlık kararnamesine imza attı.
  • Kararname, tıbbi marihuananın erişim kategorisini 'kategori 1'den 'kategori 3'e indirdi.
  • Marihuananın keyfi amaçla kullanımı yasak olmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, marihuananın tıbbi alanda kullanımını kısmen kolaylaştıran bir başkanlık kararnamesine imza attı.

ABD'DE MARİHUANA KULLANIMI TIBBİ ALANDA KOLAYLAŞTIRILDI

Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında söz konusu kararnameye imza atan ABD Başkanı Trump, özellikle yoğun ağrı yaşayan binlerce hastadan bu yönde bir adım atması çağrısıyla karşı karşıya kaldığını belirtti. Trump, imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, tıbbi alanda kullanılan marihuanaya erişimi "kategori 1" seviyesinden "kategori 3" seviyesine indirerek, bu maddenin tıbbi tedavilerde, araştırmalarda ve laboratuvarlarda daha kolay şekilde kullanılabilmesine imkan tanıdıklarını söyledi.

"KEYFİ AMAÇLA KULLANIM HALA YASAK"

ABD Başkanı, söz konusu düzenlemenin, marihuananın günlük kullanımını yasallaştırmadığını, aksine bu maddenin "keyfi amaçla" kullanımı konusunda mevcut düzenlemelerin aynen geçerli olduğunu vurguladı.

Daha sonra söz alan Medicare ve Medicade Merkezleri Direktörü Dr. Mehmet Öz de söz konusu maddenin tıp alanında kullanımının kolaylaştırılmasının özellikle bazı tür hastaların tedavisinde önemli bir işlev görebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
Hakkında yakalama kararı olan Şeyma Subaşı paylaşımlarına devam ediyor

Şeyma Subaşı Instagram'da keyif çatmaya devam ediyor
AK Partili Tayyar: Yanına sunucuları alıp hakim ve savcıları ziyaret ediyorlar

"Yanına sunucuları alıp hakim ve savcıları ziyaret ediyorlar"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel'e Avrupa'da soğuk duş! Hayranlık duyduğu lider 5 dakikasını bile ayırmadı

Hayranlık duyduğu lider 5 dakikasını bile ayırmadı
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
İstanbul'un göbeğinde kurşun yağdırdılar

İstanbul'un göbeğinde kurşun yağdırdılar
Sürpriz anlaşma! 3 gün önce istifa ettiği takıma geri dönüyor

Sürpriz anlaşma! 3 gün önce istifa ettiği takıma geri dönüyor
Özel'e Avrupa'da soğuk duş! Hayranlık duyduğu lider 5 dakikasını bile ayırmadı

Hayranlık duyduğu lider 5 dakikasını bile ayırmadı
Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetleri anında iptal edilecek

Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetleri anında iptal edilecek
Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi

Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi
Gram altın 6 bin TL sınırını aştı

Altın durdurulamıyor! Tarihi rekor kırdı
PFDK'den Beşiktaşlı futbolcu El Bilal Toure'ye 2 maç ceza

PFDK'den Süper Lig devinin yıldızına 2 maç ceza! Taraftarlar tepkili
Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz

Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz
97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur

97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur
Hindistan'da tapınakta izdiham: 3 ton adak yemeği dakikalar içinde yağmalandı

Binlerce kilodan dakikalar içinde hiçbir şey kalmadı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
title