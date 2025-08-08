Trump'tan Üniversitelere Ayrımcılık İncelemesi Talimatı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Eğitim Bakanlığına, üniversitelerin kabullerde azınlıklara ayrıcalık tanıyıp tanımadığını incelemek amacıyla başvuru sahiplerine ilişkin ırk, cinsiyet, test puanı ve not ortalaması gibi detaylı veri toplaması talimatını verdi.

The New York Times'ın haberine göre, Trump, federal mali yardım alan yükseköğretim kurumlarının kabul uygulamaları konusunda şeffaf olmasını zorunlu kılan kararnameyi imzaladı.

Kararnamede, Eğitim Bakanı Linda McMahon tarafından, belirlenen yeterli şeffaflığı sağlamak amacıyla kurumların kabul verilerine ilişkin gerekli raporlamanın kapsamının genişletilmesi ve üniversite başvuru sahiplerinin ırk, cinsiyet, test puanı ve not ortalaması gibi detaylı verilerin toplanması talimatı verildi.

Üniversitelerden sağlanan kabul verilerindeki "eksikliğin" eğitim kurumlarının kabul kararlarında ırkın gerçekten kullanılıp kullanılmadığına dair endişeleri artırmaya devam ettiği belirtilen kararnamede, yükseköğretim kurumlarının kabullerinde "ayrımcılık" yapılmadığını doğrulamak için gerekli verileri sunmaları gerektiği kaydedildi.

Kararname, McMahon'un, okullar tarafından sağlanan verilerin doğruluğunu kontrol etme sayısını artırmasını ve zamansız ya da yanlış bilgi sunduğunu düşündüğü üniversiteler hakkında işlem yapmasını gerektiriyor.