Trump'tan Türkiye'nin Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücüne katılımı konusunda değerlendirme Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Gazze'de kurulan Uluslararası İstikrar Gücüne katılımı konusunda, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile çok iyi bir ilişkim var. Bu konuyu ( İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile) konuşacağız. Bence bu, iyi bir şey." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump, Netanyahu ile Florida'daki görüşmesi öncesinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, Türk askerlerinin Gazze'ye konuşlandırılmasıyla ilgili bir soruya, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir ilişkim var. Bu konuyu (Netanyahu ile) konuşacağız. Bence bu, iyi bir şey. Bu konuyu konuşacağız. Türkiye harika bir ülke." diye yanıt verdi.

Gazze'de yapılması gereken çok fazla iş olduğunu ve özellikle yeniden yapılanma sürecine bir an önce başlanması gerektiğini ifade eden Trump, Hamas'ın silahsızlandırılmasının ateşkesin ikinci aşamasına geçerken önemli bir başlık olduğunu belirtti.???????

Netanyahu ile beş ana başlıkta görüşme yapacaklarını ve Gazze konusunun bunların başında geldiğini kaydeden Trump, İran ve Suriye gibi bölgesel konuları da ele alacaklarını dile getirdi.

"Umarım Netanyahu Suriye ile iyi geçinir"

ABD Başkanı Trump, bir soru üzerine, "Umarım Netanyahu Suriye ile iyi geçinir. Suriye'ye yaptırımları kaldırdım. Yeni Cumhurbaşkanı (Ahmed Şara) çok çalışıyor. Kendisi zorlu biri. Biz Suriye'nin hayatta kalmasını istiyoruz. Bugün Suriye hakkında da konuşacağız." değerlendirmesini yaptı.

İran'a yönelik "tehditlerini" yineleyen Trump, eğer İran'ın nükleer tesislerini hedef almamış olsalardı bugün Orta Doğu'da "barışın" olmayacağını savundu.

İsrail'in İran'a yönelik olası bir saldırısını destekleyip desteklemeyeceği yönündeki soruya da cevap veren ABD Başkanı, "Eğer füzeleri yapmaya devam ederlerse evet izin veririm." derken İran'ın nükleer silah yapımına dönmesi halinde "hemen saldırı yapabileceklerini" vurguladı.???????

Trump, Netanyahu'ya af konusunda ise şunları kaydetti:

"Nasıl olmaz? O, bir savaş zamanı başbakanı, bir kahraman. Nasıl af vermezsiniz? Bence bunu yapmamak çok zor. İsrail Cumhurbaşkanı (Isaac Herzog) ile konuştum. Bana, bunun yolda olduğunu söyledi."

Venezuela'da liman bölgesi hedef alındı

Diğer yandan Trump, ABD'nin Venezuela'da bulunan bir liman bölgesini vurduğu yönündeki haberleri teyit etti.

Trump, "Venezuela'da teknelere uyuşturucu yüklenen bir liman bölgesini vurduk. Bu da büyük bir patlamaya neden oldu. Orada teknelere uyuşturucu yüklüyorlardı. Biz de hem tüm tekneleri hem de o bölgeyi vurduk. Artık o liman orada değil." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu sabah yaptıkları telefon görüşmesinde, kendisine, "Ukraynalıların kendi yerleşkesine bir saldırı yaptıklarını söylediğini" dile getirerek "Bundan hoşlanmadım." dedi.