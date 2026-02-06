Trump'tan Seçim Sistemi Çıkışı: ya Düzelteceğiz ya Ülkemiz Kalmayacak

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, ülkesindeki seçimlerin hileli olduğunu savunarak, "Amerika'yı Kurtarın Yasası" adını verdiği düzenleme çağrısıyla Cumhuriyetçilere seçmen kimliği, vatandaşlık belgesi ve posta yoluyla oy kullanımına sınırlama getirilmesini istedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Amerika'daki seçim sistemine sert eleştiriler yöneltti. Trump, seçimlerin hileli olduğunu ileri sürerek, mevcut sistemin ülkeyi zayıflattığını savundu.

"Seçimler alay konusu oldu"

Açıklamasında seçimlere yönelik güvenin kalmadığını iddia eden Trump, uluslararası alanda da ABD'nin itibar kaybettiğini öne sürdü.

Trump, "Amerika'nın seçimleri hileli, çalınmış ve tüm dünyada alay konusu. ya bunları düzelteceğiz ya da artık bir ülkemiz kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçilere çağrı

Trump, açıklamasında Cumhuriyetçi Parti mensuplarına da çağrıda bulunarak, seçim sisteminde köklü değişiklikler yapılması için mücadele edilmesini istedi.

"Amerika'yı Kurtarın Yasası" adını verdiği düzenleme için destek isteyen Trump, partililerden bu konuda birlik olmalarını talep etti."

Seçmen kimliği zorunluluğu

Trump'ın önerileri arasında, oy kullanacak tüm seçmenlerin kimlik göstermesinin zorunlu hale getirilmesi yer aldı. Trump, "Tüm seçmenler seçmen kimliği göstermelidir" diyerek, kimlik uygulamasının ülke genelinde standart hale getirilmesini savundu.

Vatandaşlık belgesi şartı

Açıklamada, seçmen kayıt sürecine ilişkin yeni şartlar da gündeme getirildi. Trump, oy kullanmak isteyenlerin ABD vatandaşı olduklarını resmi belgelerle kanıtlamaları gerektiğini belirtti. Bu uygulamanın seçim güvenliğini artıracağını iddia etti.

Postayla oy kullanımına sınırlama

Trump'ın açıklamasında en dikkat çeken başlıklardan biri ise posta yoluyla oy kullanımı oldu. Postayla oy kullanımına büyük ölçüde karşı çıkan Trump, yalnızca hastalık, engellilik, askerlik veya seyahat gibi zorunlu durumlarda bu yönteme izin verilmesini istedi.