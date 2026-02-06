Haberler

Trump'tan Seçim Sistemi Çıkışı: ya Düzelteceğiz ya Ülkemiz Kalmayacak

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerin hileli olduğunu savunarak Cumhuriyetçilere yeni düzenlemeler yapılması çağrısında bulundu. Trump, 'Amerika'yı Kurtarın Yasası' ile seçmen kimliği ve vatandaşlık belgelerinin zorunlu hale getirilmesini, ayrıca posta yoluyla oy kullanımına kısıtlamalar getirilmesini istedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Amerika'daki seçim sistemine sert eleştiriler yöneltti. Trump, seçimlerin hileli olduğunu ileri sürerek, mevcut sistemin ülkeyi zayıflattığını savundu.

"Seçimler alay konusu oldu"

Açıklamasında seçimlere yönelik güvenin kalmadığını iddia eden Trump, uluslararası alanda da ABD'nin itibar kaybettiğini öne sürdü.

Trump, "Amerika'nın seçimleri hileli, çalınmış ve tüm dünyada alay konusu. ya bunları düzelteceğiz ya da artık bir ülkemiz kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçilere çağrı

Trump, açıklamasında Cumhuriyetçi Parti mensuplarına da çağrıda bulunarak, seçim sisteminde köklü değişiklikler yapılması için mücadele edilmesini istedi.

"Amerika'yı Kurtarın Yasası" adını verdiği düzenleme için destek isteyen Trump, partililerden bu konuda birlik olmalarını talep etti."

Seçmen kimliği zorunluluğu

Trump'ın önerileri arasında, oy kullanacak tüm seçmenlerin kimlik göstermesinin zorunlu hale getirilmesi yer aldı. Trump, "Tüm seçmenler seçmen kimliği göstermelidir" diyerek, kimlik uygulamasının ülke genelinde standart hale getirilmesini savundu.

Vatandaşlık belgesi şartı

Açıklamada, seçmen kayıt sürecine ilişkin yeni şartlar da gündeme getirildi. Trump, oy kullanmak isteyenlerin ABD vatandaşı olduklarını resmi belgelerle kanıtlamaları gerektiğini belirtti. Bu uygulamanın seçim güvenliğini artıracağını iddia etti.

Postayla oy kullanımına sınırlama

Trump'ın açıklamasında en dikkat çeken başlıklardan biri ise posta yoluyla oy kullanımı oldu. Postayla oy kullanımına büyük ölçüde karşı çıkan Trump, yalnızca hastalık, engellilik, askerlik veya seyahat gibi zorunlu durumlarda bu yönteme izin verilmesini istedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMustafa Güneş:

EEE bizden birşeyler öğrenmişler demekki.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

