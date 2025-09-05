Trump'tan Savaş Bakanlığı Kararnamesi

Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı'nın adının 'Savaş Bakanlığı' olarak değiştirilmesi için başkanlık kararnamesi imzaladı. Trump, bu değişikliğin gerekçelerini açıkladı ve Kongre'ye gerekli yasal düzenlemeler için taleplerini sunacaklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı'nın adının "Savaş Bakanlığı" olarak değiştirilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında Pentagon'un yeni yapılanmasına ilişkin yeni bir adım attıklarını duyurdu.

Trump, Savunma Bakanlığı'nın adının bundan sonra "Savaş Bakanlığı" olarak değiştirilmesini öngören bir başkanlık kararnamesine imza atarken, bunun için gerekli yasal düzenlemenin yapılması için Kongre'ye taleplerini sunacaklarını belirtti.

ABD Başkanı, "Birinci Dünya Savaşı'nı kazandık, İkinci Dünya Savaşı'nı kazandık. Ondan önce ve arasında da her şeyi kazandık. Sonra bakanlığın adını Savunma Bakanlığı diye değiştirdik. Artık şimdi Savaş Bakanlığı adını veriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Trump ayrıca, salonda bulunan Savunma Bakanı Pete Hegseth'e seslenerek, "Pete Hegseth'i Savaş Bakanı olarak çağıracağım." dedi.

