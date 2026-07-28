Trump: Anlaşma olmazsa Kazma Dağı'nı yok ederiz

Abd Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İran'ın Natanz Nükleer Tesisi yakınında yer alan ve içinde santrifüjler bulunduğu öne sürülen Kazma Dağı bölgesinin vurulmasını istediğini belirterek, "Onların (İran) nükleer tesislerini yok ettik. Anlaşma yapmazsak Kazma Dağı'nı da yok etmek zorunda kalacağız. Bibi'nin bana bunu söylemesine gerek yok." dedi.

Trump, Fox News kanalında yayımlanan "Fox and Friends" programına telefonla bağlanarak, dış politika ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kendisine bazı kişilerin "Neden İran'ı daha sert vurmuyorsunuz?" diye sorduğunu kaydeden Trump, altyapıyı kurmanın yıllar aldığını söyledi.

Trump, "Şu anda güçlü bir pozisyonumuz var. Eğer (İran) anlaşma yapmazlarsa ne yapacağımı biliyorlar. Köprüleri yok olur. Kelimenin tam anlamıyla 2 saat içinde, tüm büyük köprüleri ve bir gün içinde tüm elektrik santralleri yok olur." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Kazma Dağı bölgesi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Trump, "Netanyahu benim savaşın içinde kalmamı istiyor. " dedi.

Trump, Netanyahu'nun kendisine Kazma Dağı'nı vurmasını söylediğini aktararak, "Kazma Dağı'nda ne olduğunu çok iyi biliyorum. Büyük bir sorun değil. Onların (İran) nükleer tesislerini yok ettik, anlaşma yapmazsak Kazma Dağı'nı da yok etmek zorunda kalacağız. Bibi'nin bana bunu söylemesine gerek yok." şeklinde konuştu.

Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin ablukasının devam ettiğini vurgulayan Trump, "İran Boğaz'ı kontrol etmiyor, biz kontrol ediyoruz. Oraya birkaç mayın bırakıp her şeyi berbat edebilirler ama kontrol bizde." ifadelerini kullandı.

Trump, İsrail konusunda da "Ben ABD Başkanı olmasaydım bugün İsrail var olamazdı." dedi.

Kaynak: AA