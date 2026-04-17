ABD Başkanı Trump: "Lübnan İçin Tarihi Bir Gün Olabilir"

İsrail ve Lübnan'ın ABD arabuluculuğunda Wshington'da yürüttüğü görüşmeler neticesinde Hizbullah ve İsrail arasında sağlandığı belirtilen 10 günlük ateşkesin ardından ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Lübnan için tarihi bir gün olabilir. Güzel şeyler oluyor" dedi.

Trump, ateşkese ilişkin önceki bir paylaşımında da "'Bu önemli dönemde Hizbullah'ın iyi ve yapıcı davranmasını umuyorum. Eğer bunu yaparlarsa bu onlar için büyük bir an olacaktır. Artık daha fazla öldürme yok. Nihayet barış olmalı"' ifadelerini kullandı.

Hizbullah ve İsrail arasındaki ateşkesin, İran ile devam eden savaşın sona erdirilmesine yönelik çabalar açısından da önemli bir engeli ortadan kaldırdığı yorumları da ABD medyasında yer aldı. Tahran, müzakerelerin başarıya ulaşması için İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının da durdurulması gerektiğini birçok kez dile getirdi. ABD ve İsrail ise daha önce bu görüşe katılmamıştı.

ABD Başkanı Trump, gece saatlerinde İsrail ve Lübnan liderleri'nin dün yerel saatle gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 10 günlük bir ateşkes üzerinde anlaştığı bildirmişti. İsrail ve Hizbullah arasında 2 Mart'tan bu yana Lübnan'ın güneyinde yoğun çatışmalar yaşanıyordu.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ateşkesi onayladıklarını doğrularken, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde yaklaşık 10 kilometre derinliğinde bir "güvenlik bölgesini" koruyacağını söyledi. Netanyahu, "Oradayız ve ayrılmıyoruz" dedi.

Lübnan genelinde saldırıların tamamen durdurulması ve İsrail güçlerinin Lübnan'da hareket kapasitesinin kısıtlanması koşuluyla Hizbullah'ın da ateşkese katılmaya açık olduğu belirtiliyor. İran Dışişleri Bakanlığı da ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Kaynak: ANKA