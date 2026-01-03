Haberler

Trump'tan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'ye "Bağımsızlık Günü" telgrafı

ABD Başkanı Donald Trump, Libya'nın Bağımsızlık Günü dolayısıyla Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'ye kutlama telgrafı gönderdi. Trump, güçlü ve müreffeh bir Libya için işbirliği çağrısında bulundu.

Libya Başkanlık Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Trump, mesajında, ABD halkı adına Libya halkına 24 Aralık Bağımsızlık Günü dolayısıyla en içten tebriklerini sunduğunu belirtti.

Trump, şu ifadeleri kullandı:

"ABD, güçlü, istikrarlı ve müreffeh bir Libya görmek istiyor. Libya genelindeki yöneticileri, bölünmeleri sona erdirmek, şiddeti durdurmak ve Libyalıları birleştiren siyasi bir süreci desteklemek için çaba göstermeye çağırıyoruz. Ayrıca her iki halka da (ABD ve Libya halkları) fayda sağlayacak gerçek ekonomik fırsatlar yaratmak için Amerikan şirketleriyle artan işbirliğini teşvik etmeye devam ediyoruz."

Trump, ayrıca Libyalı yöneticilerin birlik sağlanması ve ekonomiyi iyileştirmek için attığı son adımları memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

