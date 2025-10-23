Haberler

Trump'tan Kolombiya'ya Uyuşturucu Suçlaması ve Yardım Durdurma Kararı

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'yu hedef alarak ülkesini uyuşturucu üretimi ile suçladı ve Kolombiya'ya yapılan tüm ödemeleri durdurduklarını açıkladı. Trump, Petro'yu kötü bir lider olarak nitelendirerek ülke ile ilişkilerini tekrar gözden geçireceklerini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'yu hedef alarak, "O bir haydut ve kötü bir adam. Çok fazla uyuşturucu üretiyor. Bugün itibarıyla Kolombiya'ya yapılan tüm ödemeleri durdurduk." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Beyaz Saray'da ağırlarken gündeme ilişkin bazı açıklamalarda bulundu.

Trump, Kolombiya'ya yapılan ödemelerin askıya alınmasının nedenine ilişkin bir soruya, "O (Petro), bir haydut ve kötü bir adam. Çok fazla uyuşturucu üretiyor. Bugün itibarıyla Kolombiya'ya yapılan tüm ödemeleri durdurduk." diye yanıt verdi.

Petro'nun Kolombiya'da kötü bir yönetim sergilediğini savunan ABD Başkanı Trump, bu ülkeyle olan ilişkilerini yeniden düzenlediklerini söyledi.

Kolombiya'da üretilen uyuşturucu maddelerin Meksika üzerinden ABD'ye getirildiğini iddia eden Trump, bu ülkeye ciddi yaptırımlar uygulamaya başladıklarını belirtti.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili bir açıklamasında, Kolombiya'yı uyuşturucu üretmekle ve dünyaya satarak aileleri zehirlemekle suçlamış ve "Kolombiya kontrolden çıkmış durumda ve şimdiye kadarki en kötü başkana (Gustavo Petro) sahipler. O, birçok sorunu olan ve akıl sağlığı yerinde olmayan bir deli." demişti.

Trump, daha önce de Kolombiya lideri Petro'yu "yasa dışı bir uyuşturucu lideri" olarak nitelendirerek, Kolombiya'ya yapılan mali yardımların durdurulduğunu duyurmuştu.

Trump, Petro'nun ülke genelinde hem büyük hem de küçük ölçekli uyuşturucu üretimini teşvik ettiğini öne sürerek, Kolombiya'daki uyuşturucu üretiminin "ülkenin en büyük işi" haline geldiğini savunmuştu.

Petro'yu uyuşturucu tarlalarını kapatmaya çağıran Trump, aksi takdirde ABD'nin kendi müdahalesini yapacağını ve bunun "nazikçe" olmayacağını söylemişti.

Cumhurbaşkanı Petro ise Trump'ın suçlamalarına, "Trump, çevresindeki gruplar ve danışmanları tarafından aldatılıyor." sözleriyle yanıt vermişti.

ABD, eylül ayında Kolombiya'yı uyuşturucuyla mücadelede başarısız bularak "sertifikalı ülkeler" listesinden çıkarmıştı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
