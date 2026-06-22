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Trump'tan Kolombiya'daki cumhurbaşkanı seçimini Espriella'nın kazanmasına ilişkin paylaşım Açıklaması

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ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan sağcı aday Abelardo de la Espriella'yı tebrik ederek, 'O, harika bir şekilde kazandı' dedi. Seçim sonuçlarına itiraz eden mevcut Başkan Petro ise resmi sayım sürecine vurgu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya'da cumhurbaşkanı seçimini kendisinin de destek verdiği sağcı aday Abelardo de la Espriella'nın kazanmasından memnun olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Espriella'nın seçimleri kazanmasını değerlendirdi.

Trump, seçim sonuçlarına ilişkin, kendisinin de sağcı adaya destek verdiği belirtilen bir haberi alıntılayarak, "O, harika bir şekilde kazandı." ifadelerini kullandı.

Kolombiya'da cumhurbaşkanı seçimi

Kolombiya'da cumhurbaşkanı seçimini sağcı aday Abelardo de la Espriella'nın kazandığı açıklanmıştı.

Ulusal Sivil Sicil Kayıt Başkanlığının resmi olmayan sonuçlarına göre, sandıkların yüzde 99,91'inin açıldığı ve Vatan Savunucuları Hareketi adayı Espriella'nın yüzde 49,65, iktidar partisi Tarihsel Pakt İttifakının sol görüşlü adayı Ivan Cepeda'nın ise yüzde 48,70 oy aldığı duyurulmuştu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise sosyal medyadaki açıklamasında, oy sayımında bazı düzensizlikler olduğunu vurgulayarak, seçim sonuçlarını kabul etmediğini belirtmişti.

Petro, "Hiçbir aday kendisini cumhurbaşkanı ilan edemez. Cumhurbaşkanının kim olduğunu belirleyecek olan, resmi hukuki sayım sürecidir. Ben yargıçların kararına itaat ederim." ifadelerini kullanmıştı.

Resmi sonuçlara göre seçimi kazandığı açıklanacak aday, 7 Ağustos'ta görevi Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'dan devralacak.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
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