Trump, İsrail ile Lübnan'ın 10 günlük ateşkes konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı

Abd Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan'ın (TSİ) bu gece 24.00'te başlayacak 10 günlük bir ateşkes konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

Abd Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ile Lübnan arasındaki geçici ateşkes anlaşmasını duyurdu.

Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ayrı ayrı telefonda görüştüğünü ve bunların ardından ateşkes için gerekli ortamın oluştuğunu belirtti.

Abd Başkanı, "Bu iki lider, ülkeleri arasında barışı sağlamak amacıyla saat 17.00'de (TSİ 24.00) 10 günlük bir ateşkesi resmen başlatacakları konusunda mutabık kaldılar." ifadesini kullandı.

Her iki lideri de yakın zamanda Beyaz Saray'a davet edeceğini belirten Trump, bu hafta Washington'da iki ülke temsilcileri arasında gerçekleştirilen müzakerelerin çok verimli geçtiğini kaydetti.

Trump, "Dünya çapında 9 savaşı çözmek benim için bir onurdu ve bu benim 10. savaşım olacak." yorumunu yaptı.