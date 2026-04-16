Haberler

Trump, İsrail ile Lübnan'ın 10 günlük ateşkes konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan'ın 10 günlük bir ateşkes konusunda mutabık kaldığını açıkladı. Her iki liderin de barış için gerekli adımları attığını vurgulayan Trump, müzakerelerin verimli geçtiğini belirtti.

Abd Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan'ın (TSİ) bu gece 24.00'te başlayacak 10 günlük bir ateşkes konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

Abd Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ile Lübnan arasındaki geçici ateşkes anlaşmasını duyurdu.

Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ayrı ayrı telefonda görüştüğünü ve bunların ardından ateşkes için gerekli ortamın oluştuğunu belirtti.

Abd Başkanı, "Bu iki lider, ülkeleri arasında barışı sağlamak amacıyla saat 17.00'de (TSİ 24.00) 10 günlük bir ateşkesi resmen başlatacakları konusunda mutabık kaldılar." ifadesini kullandı.

Her iki lideri de yakın zamanda Beyaz Saray'a davet edeceğini belirten Trump, bu hafta Washington'da iki ülke temsilcileri arasında gerçekleştirilen müzakerelerin çok verimli geçtiğini kaydetti.

Trump, "Dünya çapında 9 savaşı çözmek benim için bir onurdu ve bu benim 10. savaşım olacak." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
İsrail, her gün vurduğu ülkeyle ateşkesi kabul etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Starmer'den sosyal medya platformlarına çağrı: Çocukları internette güvende tutmak için ne gerekiyorsa yapacağım

İngiltere'nin de gündeminde aynı konu var: Ne gerekiyorsa yapacağım
Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış

Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de aynı şeyi yapmış
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın

Babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar

Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar
Starmer'den sosyal medya platformlarına çağrı: Çocukları internette güvende tutmak için ne gerekiyorsa yapacağım

İngiltere'nin de gündeminde aynı konu var: Ne gerekiyorsa yapacağım
Saldırıda hayatını kaybeden 4 sınıf arkadaşı yan yana toprağa verildi

Sözün bittiği yer

Öğrenci velisinin öğretmene attığı mesaj olay oldu

Öğrenci velisinin öğretmene attığı mesaj olay oldu