ABD Başkanı Trump, Körfez'deki ABD Müttefiklerinin Hedef Alınmasına Şaşırdığını Söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli haber kanalı NBC News'e verdiği röportajda, Körfez ülkelerini "harika" olarak nitelendirirken, "gereksiz yere ateş altına alındılar" ifadelerini kullandı. İran'ın bu ülkeleri hedef alma kararını değerlendiren Trump, "bunun bütün bu olaylar arasında şaşırdığı en büyük şey" olduğunu belirtti.

Trump, İran ile çatışmayı sona erdirmek için Tahran'ın anlaşmaya hazır görünmesine rağmen, "şartların henüz yeterince iyi olmadığını" belirterek, "ABD'nin, İran'ın Kharg Island petrol ihracat merkezine daha fazla saldırı düzenleyebileceğini" söyledi.

Diğer ülkelere, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanmasına ilişkin yardım etme çağrısını yineleyen Trump, "ABD'nin İran'a karşı yürütülen savaşta bu ülkelerle koordinasyon içinde olacağını" vurguladı.

Batı medyasının haberine göre Trump yönetimi, ABD ve İsrail'in iki hafta önce düzenlediği büyük hava saldırısıyla başlayan İran savaşıyla ilgili diplomatik müzakereleri Orta Doğu'daki müttefiklerin taleplerine rağmen reddetti.

Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Umman, ABD silah ve teknolojisinin en büyük alıcıları arasında yer alıyordu.

Karşılığında ABD, Körfez'in en yakın askeri ortağı ve koruyucusu konumundaydı. Buna göre İran'ın, havaalanları, askeri üsler, petrol rafinerileri, limanlar, oteller ve ofis binalarını hedef alan insansız hava araçları ve füzeleri, Körfez ülkeleri için beklenmedik bir durum oluşturdu.

Kaynak: ANKA