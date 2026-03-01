Haberler

Trump, İran'la ilgili: "Her şey planlananın ötesinde ilerliyor"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik askeri saldırıların planlandığından daha ileride olduğunu belirtti. İran'ı 'şiddet yanlısı bir rejim' olarak nitelendiren Trump, çatışmayı sona erdirmek için çeşitli çıkış yollarının olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların "planlanandan daha öte düzeyde" ilerlediğini bildirdi.

CNBC haber kanalı, telefonla ulaştığı Trump'ın İran'a yönelik saldırılar hakkındaki görüşlerine yer verdi.

Haberde Trump'ın, İran'daki yönetimi, "çok şiddet yanlısı, tarihteki en şiddet yanlısı rejimlerden biri" olarak nitelediği ve "Sadece kendimiz için değil, dünya için de görevimizi yapıyoruz. ve her şey planlananın ötesinde ilerliyor." dediği aktarıldı.

Ayrıca haberde ABD Başkanı'nın, çatışmayı sona erdirmek için olası bir çıkış yoluna değindiği ve bunun birçok değişkene bağlı olduğunu söylediği kaydedildi.

Bununla birlikte Trump'ın, "Şu anda işler çok olumlu bir şekilde, çok olumlu bir şekilde gelişiyor." ifadelerine yer verildi.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
Trump: İran'daki yeni liderlik görüşmek istiyor, ben de kabul ettim

Trump, İran'ın istediğini açıkladı: Kabul ettim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat

Mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
Bakan Şimşek, 'Borsa İstanbul kapatılacak' iddiasına yanıt verdi

Piyasaları sarsan haber! Bakan Şimşek'ten jet açıklama geldi
Trump: 48 İran liderini tek atışta öldürdük

48 lideri öldürülen İran'ın büyük hatası! Trump açık açık söyledi
İran, Abu Dabi'de Fransız askeri üssünü vurdu

Artık Macron da sesini çıkarmak zorunda! İran orayı da vurdu
Trump mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat

Mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
Suudi Arabistan, Körfez'deki saldırılar nedeniyle İran büyükelçisini çağırdı

Veliaht Prens, Körfez'e sıçrayan savaş için düğmeye bastı
TSK ile ilgili sandal ifadeler kullanan fenomen Ece Ronay'a soruşturma başlatıldı

TSK ile ilgili skandal ifadeler kullanan fenomene soruşturma