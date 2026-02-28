Haberler

ABD Başkanı Trump, İran lideri Hamaney'in durumuna ilişkin net ifadeler kullanmadı

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılarda birçok İranlı liderin öldüğünü ve operasyonların başarılı gittiğini belirtti. Trump, ABD ve İsrail'in ortak saldırılarında büyük hasar verildiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail'in saldırılarında aralarında İran lideri Ali Hamaney'in de bulunduğu İranlı liderlerin öldürülüp öldürülmediğine ilişkin, "Evet, büyük bir kısmı öyle. Her şeyi bilmiyoruz ama büyük bir kısmı öyle. Çok güçlü bir saldırıydı." açıklamasında bulundu.

Trump, ABC News'e telefon üzerinden bir röportaj verdi.

Röportajda Trump, İran'a yönelik saldırıların "iyi" gittiğini savunarak, bunun ne kadar süreceğine ilişkin bir soruya, "Aslında bizim istediğimiz kadar sürecek. Ama halihazırda büyük bir hasar verdi. Esasen işlevsiz bir hale geldiler, istediğimiz sürece devam ederiz." ifadesini kullandı.

Trump, ABD ve İsrail'in saldırılarında İranlı liderlerin öldürülüp öldürülmediğine ilişkin bir soruya, "Evet, büyük bir kısmı öyle. Her şeyi bilmiyoruz ama büyük bir kısmı öyle. Çok güçlü bir saldırıydı." yanıtını verdi.

İran'ın bir sonraki liderinin belirlenip belirlenmediği sorusunu ise "Evet. İyi bir fikrimiz var." yanıtını verdi.

ABD- İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılarda, başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.

İran Kızılayı, saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını bildirdi.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran ordusu; Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerine ve hedeflerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
