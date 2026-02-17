Haberler

Trump aba altından sopa gösterdi! İran'a kritik bir çağrısı var

Trump aba altından sopa gösterdi! İran'a kritik bir çağrısı var
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Cenevre'de yapılacak nükleer müzakereler öncesinde İran'a "daha makul olması" çağrısı yaparken, "Anlaşma yapmamanın sonuçlarını görmek istemediklerini düşünüyorum, bence anlaşma yapmak istiyorlar" dedi.

  • ABD Başkanı Trump, İran'la Cenevre'de yapılacak müzakerelere dolaylı olarak katılacağını açıkladı.
  • Trump, İran'ın nükleer silah potansiyeline sahip olmasına izin vermeyeceklerini belirtti.
  • Trump, Washington'da düzenlenecek Gazze Barış Kurulu toplantısında dünya liderlerinin bir araya geleceğini ifade etti.

ABD Başkanı Trump, tatilini geçirdiği Florida'dan Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

"SÜRECİ YAKINDAN İZLİYORUM"

İran'la Cenevre'de yapılacak müzakerelere değinen Trump, kendisinin süreci yakından izlediğini ve görüşmelere dolaylı olarak katılacağını belirtti.

"İRAN ÇOK SERT BİR MÜZAKERECİDİR"

Müzakereler için, "Bu görüşmeler çok önemli olacak. Neler olacağını göreceğiz. İran genellikle çok sert bir müzakerecidir." yorumunu yapan Trump, "Umarım daha makul olurlar. Anlaşma yapmamanın sonuçlarını görmek istemediklerini düşünüyorum, bence anlaşma yapmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

"ANLAŞMA FIRSATLARI VARKEN YAPMADILAR"

İran'ın daha önce anlaşma yapma fırsatı varken yapmadığını ve bunun karşılığında B-2 uçaklarını göndermek zorunda kaldıklarını ifade eden ABD Başkanı, İran'ın nükleer silah potansiyeline sahip olmasına izin vermeyeceklerini kaydetti.

"TÜM DÜNYADA BARIŞ HAKİM OLACAK"

Öte yandan Trump, bu hafta Washington'da düzenlenecek toplantıda Gazze Barış Kurulu kapsamında birçok liderin bir araya geleceğine işaret ederek, "Tüm dünya liderleri bir araya gelecek. Muazzam miktarda para yatırıyorlar ve bence bu Gazze'nin çok ötesine geçecek. Bence tüm dünyada barış hakim olacak." değerlendirmesini yaptı.

"BM İLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ"

Bu süreçte Birleşmiş Milletler (BM) ile birlikte çalıştıklarını kaydeden Trump, "BM kendi potansiyelini tam olarak gerçekleştiremedi. Ancak bize biraz yardımcı olabilirler, ancak dünyanın en büyük liderleri Barış Kurulu'na katılıyor. BM'yi harekete geçirebilecek miyiz diye bakacağız." diye konuştu.

