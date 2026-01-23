Donald Trump: "Her İhtimale Karşı İran'a Giden Büyük Bir Filomuz Var, İran'da 800 Kişinin İdamını Son Anda Engelledim"

(ANKARA) – ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan gerilimle ilgili yaptığı açıklamada, Tahran'a yönelik "devasa bir donanmanın yola çıktığını" duyurdu. Trump ayrıca, 800'den fazla kişinin idamını "bir saat kala engellediğini" söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Ekonomik Forumu'nun Davos etkinliği dönüşü uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, bölgeye sevk edilen askeri varlığın boyutuna dikkat çekerken, Tahran ile Washington arasındaki tansiyonu düşürmeye yönelik perde arkasında yaşanan bir diyaloğu da aktardı.

Bölgedeki askeri hareketliliği "büyük bir güç" olarak tanımlayan ABD Başkanı, "İran'a doğru giden çok sayıda gemimiz var, her ihtimale karşı o yöne giden büyük bir filomuz, bir armadamız var" diye konuştu. Herhangi bir çatışma yaşanmasını tercih etmediğini vurgulayan Trump, Tahran'ı çok yakından izlediklerini kaydetti.

"Eğer o insanları asarsanız, daha önce hiç vurulmadığınız kadar sert vurulursunuz dedim"

İran'da toplu bir infaz planlandığı istihbaratını aldığını belirten Trump, 837 kişinin asılarak idam edileceğini öğrendiğini söyledi. ABD Başkanı, Tahran yönetimine doğrudan bir mesaj ilettiğini belirterek sürece dair "İran'da asılacak 837 kişi vardı, çoğu genç erkeklerdi. Onlara dedim ki, eğer o insanları asarsanız, daha önce hiç vurulmadığınız kadar sert vurulursunuz. Bu yapacağımız şey, nükleer programınıza verdiğimiz hasarı yanında çerez gibi bırakır" ifadelerine yer verdi.

Donald Trump, bu uyarının ardından planlanan infazların gerçekleşmesine sadece bir saat kala iptal edildiğini belirtti. Tahran'dan gelen yanıtı aktaran Trump, "Ertelediklerini değil, iptal ettiklerini söylediler. Bu iyi bir işaretti" dedi.

"Çok zeki insanlar ancak bu uygulamalar bin yıl öncesine ait"

İran'daki idam uygulamalarını eleştiren Trump, durumu "bin yıl öncesinden sahnelere" benzetti. İran halkına dair de yorumda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "Bu kadim bir kültür. Bu arada çok zeki insanlar. Ancak bu uygulamalar bin yıl öncesine ait" ifadelerini kullandı.