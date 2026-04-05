ABD Başkanı Trump: "Salı Günü İran'da Hem 'Elektrik Santrali Günü Hem de Köprü Günü' Olacak; Hürmüz Boğazını Açın"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerini sürdürerek Hürmüz Boğazı'nın açılması çağrısını yineledi. Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İran'ın 'Elektrik Santrali Günü' ve 'Köprü Günü' gibi kritik günlere dikkat çekerek, Hürmüz Boğazı'nın açılmaması halinde İran'ın büyük sorunlarla karşılaşacağına vurgu yaptı.

(ANKARA) - Abd Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik  tehditlerini sürdürerek Hürmüz Boğazı'nın açılması çağrısını yineledi. Trump, "Salı günü İran'da hem 'Elektrik Santrali Günü hem de Köprü Günü' olacak, hepsi bir arada. Daha önce benzeri görülmemiş olacak!!! Şu lanet boğazı açın yoksa cehennemde yaşayacaksınız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a yönelik tehditlerde bulunarak, "Salı günü İran'da hem 'Elektrik Santrali Günü hem de Köprü Günü' olacak, hepsi bir arada. Daha önce benzeri görülmemiş olacak!!! Şu lanet boğazı açın, sizi çılgın herifler, yoksa cehennemde yaşayacaksınız. Sadece izleyin! Allah'a hamdolsun" ifadelerini kullandı.

Trump, dün İran'a yeni bir tehditte bulunarak, "İran'a ya anlaşma yapması ya da Hürmüz Boğazı'nı açması için on gün süre verdiğimi hatırlıyor musunuz? Zaman daralıyor, cehennemi yaşamalarına 48 saat kaldı" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: ANKA
