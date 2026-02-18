Haberler

Trump, Diego Garcia'daki askeri üssü İran'a yönelik olası saldırılarda kullanabileceklerini belirtti

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'e Diego Garcia Adası'nı Morityus'a iade etmemesi konusunda çağrıda bulundu. Trump, adanın stratejik önemine dikkat çekerek, İran anlaşmasının reddi durumunda ABD'nin askeri üs kullanabileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'ye Diego Garcia Adası'nı iade etmemesi çağrısında bulunarak, " İran'ın anlaşmayı reddetmesi halinde" adadaki askeri üssü kullanabileceklerini bildirdi.

Trump, Amerikan Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Diego Garcia Adası'na ilişkin İngiltere Başbakanı Keir Starmer'e çağrıda bulundu.

ABD Başkanı, söz konusu adanın oldukça stratejik konuma sahip olduğunu vurgulayarak, İngiltere'nin burayı Morityus'a iade etmemesi çağrısını yineledi.

Diego Garcia Adası'ndaki Amerikan üssünün önemine işaret eden Trump, "İran bir anlaşma yapmamaya karar verirse, ABD'nin son derece istikrarsız ve tehlikeli bir rejimin potansiyel saldırısını ortadan kaldırmak için Diego Garcia'yı ve Fairford'da bulunan hava üssünü kullanması gerekebilir." vurgusunu yaptı.

Trump, Starmer'e, adayı uzun vadeli şekilde kiralaması çağrısı yaparak, "Başbakan Starmer, en iyi ihtimalle 100 yıllık bir kira sözleşmesi imzalayarak, hiçbir nedenle Diego Garcia üzerindeki kontrolünü kaybetmemelidir. Diego Garcia'yı vermeyin." görüşlerini paylaştı.

ABD ile İngiltere arasında Diego Garcia diplomasisi

Trump ile Starmer arasındaki görüşmede, İngiltere'nin Morityus'a iade etmeyi planladığı Hint Okyanusu'ndaki Chagos Adaları'nda yer alan ABD'yle ortak kullanılan Diego Garcia Üssü de masaya yatırılmıştı.

Starmer, Morityus'la yapılan adaların iadesi ve üssün İngiltere'ye tekrar kiralanması anlaşmasının önemine vurgu yaptıktan sonra anlaşmanın üssün geleceğini garanti altına aldığını anlatmıştı.

İki lider, üssün operasyonel geleceği konusunda birlikte çalışma konusunda uzlaşıya varmıştı.

Trump, daha önce İngiltere'nin Diego Garcia Üssü'nün de bulunduğu Chagos Adaları'nı, uluslararası mahkemelerin ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun kararı doğrultusunda Morityus'a iade etme kararını "aptallık" ve "zayıflık" sözleriyle eleştirmişti.

Starmer ise Trump'ın geçmişte bu konuda İngiltere'yi tebrik ettiğini, son açıklamanın İngiltere'nin Grönland konusunda Danimarka'ya destek vermesi karşısında misilleme olduğunu belirtmişti.

