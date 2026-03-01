Haberler

Trump: İran'ın Dini Lideri Hamaney Öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İsrail ortak saldırılarında İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in öldüğünü iddia ederek bu durumu 'adalet' olarak nitelendirdi. Trump, bu durumun İran halkı için bir fırsat sunduğunu ve bombardımanların devam edeceğini belirtti.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, ABD- İsrail ortak saldırılarında İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in öldüğünü ileri sürerek, "Bu sadece İran halkı için değil, tüm büyük Amerikalılar için de adalet" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından paylaşım yaptı. ABD ile İsrail tarafından düzenlenen ortak saldırılarda İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in hayatını kaybettiğini öne süren Trump, "Bu sadece İran halkı için değil, tüm büyük Amerikalılar için de adalet" ifadesini kullandı.

Bunun İran halkının ülkelerini geri almaları için sahip oldukları en büyük fırsat olduğunu savunan Trump, "ağır ve hedef odaklı bombardımanının hafta boyunca veya Orta Doğu'da ve hatta dünyada barış hedefine ulaşmak için gerektiği sürece" devam edeceğini belirtti.

Kaynak: ANKA
İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi

İsrail "Hamaney öldü" diyor! Dünyanın gözü İran'da
İran, Dubai'nin en lüks otellerinden birini vurdu: 4 yaralı

İran vurdu, ülkenin belki de en lüks oteli alevlere teslim oldu
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük

Doğruysa Trump savaşı bitirmez! İşte ABD üslerindeki son durum
Dan Bilzerian'dan İran'a sürpriz destek

İran'a sürpriz destek
Çatışmalara bir ülke daha dahil oluyor: Yakında ABD üslerine saldırmaya başlayacağız

Çatışmalara bir ülke daha dahil oluyor! Vuracakları noktaları verdiler
Gözünü Süper Lig'e diken lider Erzurumspor FK, kentte şampiyonlar gibi karşılandı

Süper Lig'e yükselmeye hazırlanan takım şampiyonlar gibi karşılandı
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor

Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor