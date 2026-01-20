Trump'tan Macron'a "Barış Kurulu" Yanıtı: "Fransız Şaraplarına Yüzde 200 Gümrük Vergisi Getiririm"

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Gazze'de çatışmaları çözmek amacıyla kurmayı planladığı "Barış Kurulu" girişimine katılmayacağı iddialarının sorulması üzerine, "Düşmanca davranırlarsa, şaraplarına ve şampanyalarına yüzde 200 vergi koyacağım, o zaman katılacaktır. Ama katılmak zorunda da değil" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Barış Kurulu'na katılmayı reddettiği yönündeki bir soru üzerine, "Bunu mu söyledi? Zaten kimse onu istemiyor çünkü çok yakında görevden ayrılacak" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, "Düşmanca davranırlarsa, şaraplarına ve şampanyalarına yüzde 200 vergi koyacağım, o zaman katılacaktır. Ama katılmak zorunda da değil" dedi.

Yerel basına konuşan Fransız yetkililer ise Fransa'nın şu aşamada girişime katılma davetini geri çevirme niyetinde olduğunu belirtti.

"Putin davet edildi"

Trump ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i de kurula üye olmaya davet ettiğini doğruladı. Trump, "Evet, Putin de Barış Kurulu'na davet edildi" dedi.

"Barış Kurulu, sadece Gazze ile sınırlı kalmayacak" iddiası

ABD Başkanı Donald Trump, "Barış Kurulu" fikrini ilk olarak geçen Eylül ayında Gazze'deki savaşı sona erdirme planını duyurduğunda ortaya atmıştı. Ancak geçen hafta dünya liderlerine gönderilen davet mektubunda "kurulun sadece Gazze ile sınırlı kalmayıp küresel çatışmaların sonlandırılmasında geniş bir rol üstleneceği" iddia edildi. Uluslararası basına yansıyan taslak tüzüğe göre, ABD yönetiminin yaklaşık 60 ülkeye gönderdiği belgede, "üyeliğinin üç yıldan uzun sürmesini isteyen ülkelerden 1 milyar dolar nakit katkıda bulunmalarını talep ettiği" aktarıldı.