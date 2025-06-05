Trump'tan 12 Ülkeye Giriş Yasağı

Trump'tan 12 Ülkeye Giriş Yasağı
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ABD Başkanı Donald Trump, 12 ülkenin vatandaşlarına ABD'ye giriş yasağı getiren bir kararname imzaladı. Bunun yanı sıra 7 ülke için kısmi kısıtlamalar uygulandı. Beyaz Saray, kararın ülke güvenliğini artırmayı amaçladığını belirtti.

- Trump'tan 12 ülkenin vatandaşına ABD'ye giriş yasağı

WASHINGTON - ABD Başkanı Donald Trump, 12 ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini tamamen yasaklayan ve 7 ülkeye yönelik kısmi kısıtlamalar getiren kararnameyi imzalayarak, "Bize zarar vermek isteyenlerin ülkemize girmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 12 ülke vatandaşlarına ABD'ye girişine tam yasak getiren kararnameyi imzaladı. "Amerika Birleşik Devletleri'ni Yabancı Teröristlerden ve Diğer Ulusal Güvenlik ve Kamu Güvenliği Tehditlerinden Korumak İçin Yabancı Uyrukluların Girişinin Sınırlandırılması" adlı kararnameyle Afganistan, Myanmar, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarının ABD'ye girişi tamamen yasaklandı. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, kararnamenin 9 Haziran tarihinde yürürlüğe gireceği ve bu tarih öncesinde alınan vizelerin iptal edilmeyeceği açıklandı.

Yedi ülkeye sınırlı giriş hakkı

Trump, dün akşam imzaladığı kararname ile 7 ülke vatandaşlarına da kısmi kısıtlamalar getirdi. Kısmi kısıtlamaların uygulandığı ülkeler arasında ise Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela yer aldı. Bu ülkelerden gelen vatandaşlar vizeye başvuracak ve ciddi güvenlik taramalarına tabi tutulacak.

İstisnalar belirlendi

Kararname kapsamında ikameti ABD'de bulunanlar, seyahat yasağından etkilenmeyen ülkelerden çifte vatandaşlığa sahip olanlar, özel göçmen vizesine sahip Afganistan vatandaşları, İran'da zulümle karşılaşan etnik ve dini azınlıklara verilen vizeye sahip olanların ve 2026 Dünya Kupası ve 2028 Olimpiyatları gibi büyük spor etkinlikleri için seyahat edecek olan sporcuların yasaklardan etkilenmeyeceği bildirildi.

Beyaz Saray Basın Sekreter Yardımcısı Abigail Jackson, yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Trump, ülkemize gelip bize zarar vermek isteyen tehlikeli yabancı aktörlerden Amerikalıları koruma sözünü yerine getiriyor. Bu mantıklı kısıtlamalar, uygun güvenlik soruşturması yapılmayan, vize süresini aşma oranı yüksek olan veya kimlik ve tehdit bilgilerini paylaşmayan ülkeleri kapsamaktadır" ifadelerini kullandı.

Trump'ın ilk döneminde benzer bir yasak getirmişti

Başkan Trump, ilk görev döneminde de çoğunluğu Müslüman olan 7 ülkeden gelen yolculara yönelik seyahat yasağı uygulamış, bu karar ciddi tartışmalara neden olmuştu. Bu politika, 2021'de göreve gelen Başkan Joe Biden tarafından iptal edilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DİLEK KAYA - Güncel
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