Trump, Suudi Arabistan'a İlk Yurtdışı Ziyaretini Planlıyor

LOS ANGELES, 31 Mart (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık dönemindeki ilk yurtdışı ziyaretini mayıs ayı ortasında Suudi Arabistan'a yapmayı planlıyor.

Axios haber sitesinin ABD'li yetkililere ve konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı pazar günkü haberine göre söz konusu ziyaret planı, üst düzey ABD'li ve Suudi Arabistanlı yetkililer arasında geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen görüşmelerde ele alındı. İki ülke yetkilileri, Suudi Arabistan'da düzenlenen Ukrayna krizi müzakereleri çerçevesinde bir araya gelmişti.

Beyaz Saray'dan bir yetkili, hazırlıkların sürdüğü belirtilen ziyaretle ilgili olarak, "Görüşmelerde yabancı yatırımlar, Körfez ülkeleriyle ilişkilerin güçlendirilmesi ve Ortadoğu'daki çatışmaların sona erdirilmesi ele alınacak" ifadelerini kullandı.

Trump, ilk başkanlık döneminde de ilk yurtdışı ziyaretini Suudi Arabistan'a yapmıştı.

Bu ayın başlarında bir ABD heyeti Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Ukrayna ve Rusya heyetleriyle ayrı ayrı teknik düzeyde görüşmeler gerçekleştirmişti.